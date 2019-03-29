Футбол
«Эвертон» обыграл «Вест Хэм» в гостевом матчеСпорт-Экспресс 15:33
|5′
Курт Зума
|33′
Бернард Анисио
|42′
Ришарлисон
Педро Обианг
Мичейл Антонио
|46′
Лукас Перес
Хавьер Эрнандес
|46′
Деклан Райс
|64′
Марко Арнаутович
Грэйди Диангана
|67′
|85′
Гильфи Сигурдссон
Том Дэвис
|88′
Доминик Кэлверт-Льюин
Дженк Тосун
|90′
Ришарлисон
Тео Уолкотт
|49%
|Владение мячом
|51%
|77%
|Процент точных передач
|79%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|–
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|9
|13
|Отборы
|18
|7
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑4‑2
1
Фабианьский
5
Сабалета
23
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
11
Снодграсс
30
Антонио
41
Райс
10
Лансини
17
Эрнандес
45
Диангана
1
Пикфорд
23
Коулмэн
4
Кин
5
Зума
12
Динь
11
Уолкотт
17
Гуйе
26
Дэвис
8
Гомеш
20
Бернард
14
Тосун
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
"Эвертон" победил "Вест Хэм" в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились защитник Курт Зума и нападающий Анисиу Бернард. "Эвертон" набрал 43 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Вест Хэм" с 42 баллами располагается на 11-й строчке.
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