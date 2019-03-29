«Эвертон» обыграл «Вест Хэм» в гостевом матчеСпорт-Экспресс 15:33

"Эвертон" победил "Вест Хэм" в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились защитник Курт Зума и нападающий Анисиу Бернард. "Эвертон" набрал 43 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Вест Хэм" с 42 баллами располагается на 11-й строчке.

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Происшествия В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.

Армия и оружие Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.

Политика Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.

Футбол «Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минуте В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным.

Политика В России усовершенствуют сферу госзакупок Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.

Экономика Назван средний размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России (ПФР) назвал средний размер социальной пенсии после индексации на 2% с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Здоровье Почти 70 человек пострадали от укусов клещей на Ставрополье В Ставропольском крае с начала 2019 года из-за укусов клещей в медицинские организации обратились 69 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Политика Голосование на выборах президента Украины стартовало за границей Первой страной, где заработал избирательный участок, стала Австралия. Выборы президента Украины стартовали за границей.

Происшествия В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Гаджеты Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.

Происшествия Toyota сообщила о возможной утечке персональных данных 3 млн клиентов Японский автопроизводитель Toyota сообщил о возможной масштабной утечке личных данных клиентов в результате взлома системы компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.

Армия и оружие США возвращаются к стратегии переброски военных времен холодной войны Министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которую американцы отрабатывали во времена холодной войны.

Технологии Цукерберг требует госрегулирования интернета Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.

Политика Макрон назвал решение США по Голанам нарушением международного права Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля является нарушением международного права.

Здоровье Врачи призвали перестать целовать и обнимать домашних ежей Во избежание заражения вышеуказанным заболеванием врачи рекомендуют прекратить обнимать и целовать ежей, а также не позволять колючим питомцам передвигаться в местах, где хранится или готовится еда.

Происшествия Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский» Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.

Авто Российский автопром загружен на 40% Загрузка российских автозаводов по итогам 2018-го составила около 40%, заявил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов на Красноярском экономическом форуме.