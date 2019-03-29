Футбол

«Эвертон» обыграл «Вест Хэм» в гостевом матчеСпорт-Экспресс 15:33

Вест Хэм — Эвертон
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
5′
Курт Зума
33′
Бернард Анисио
42′
Ришарлисон
Педро Обианг
Мичейл Антонио
46′
Лукас Перес
Хавьер Эрнандес
46′
Деклан Райс
64′
Марко Арнаутович
Грэйди Диангана
67′
85′
Гильфи Сигурдссон
Том Дэвис
88′
Доминик Кэлверт-Льюин
Дженк Тосун
90′
Ришарлисон
Тео Уолкотт
"Эвертон" победил "Вест Хэм" в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились защитник Курт Зума и нападающий Анисиу Бернард. "Эвертон" набрал 43 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Вест Хэм" с 42 баллами располагается на 11-й строчке.
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