Футбол

«Эвертон» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛЧемпионат вчера в 16:50

Эвертон — Бернли
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
Бен Ми
17′
Шеймус Коулмэн
20′
37′
Эшли Вествуд
Ришарлисон
Тео Уолкотт
49′
69′
Йоханн Берг Гудмундссон
Дуайт Макнил
72′
Эшли Барнс
Матей Выдра
Бернард Анисио
Адемола Лукман
73′
80′
Джеймс Тарковски
80′
Роберт Брэди
Джеффри Хендрик
Гильфи Сигурдссон
Фил Джагелка
90′+1′
В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч Крис Кавана, ему ассистировали Дэниел Кук и Мик Макдоноу.
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