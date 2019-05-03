Футбол

«Эвертон» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛЧемпионат 16:50

Эвертон — Бернли
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Бен Ми
17′
Шеймус Коулмэн
20′
37′
Эшли Вествуд
Ришарлисон
Тео Уолкотт
49′
69′
Йоханн Берг Гудмундссон
Дуайт Макнил
72′
Эшли Барнс
Матей Выдра
Бернард Анисио
Адемола Лукман
73′
80′
Джеймс Тарковски
80′
Роберт Брэди
Джеффри Хендрик
Гильфи Сигурдссон
Фил Джагелка
90′+1′
В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» обыграл «Бёрнли» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч Крис Кавана, ему ассистировали Дэниел Кук и Мик Макдоноу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболисты «Эвертона» победили «Бернли» в 37-м туре чемпионата Англии

РИА Новости17:06

«Эвертон» обыграл «Бернли» и поднялся на восьмое место турнирной таблицы АПЛ

Спорт-Экспресс16:54

Чемпионат Англии. «Эвертон» победил «Бернли»

Sports.ru03:35

«Эвертон» обыграл «Бернли». «Ириски» не пропускают на своем поле с 6 февраля

Sport24.ru16:53

«Эвертон» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ

Чемпионат16:50

«Эвертон» уверенно обыграл «Бернли»

Матч ТВ16:53

Эвертон – Бернли. Прогноз эксперта Footballtips на матч АПЛ

Букмекеры.рф00:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Политика

Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 15:19
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Футбол

Журналист: «Спартак» намерен купить лучшего бомбардира чемпионата Чехии

Как отмечает журналист в своём Telegram-канале, красно-белые хотят приобрести лучшего бомбардира чемпионата Чехии, но к игроку также проявляют интерес чешская «Славия», немецкая «Фортуна», швейцарский «Цюрих», бельгийский «Андерлехт» и турецкий «Бешикташ».
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 14:32
Общество

Работа мечты: туристам предлагают заработать на посещении спа-салонов

Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд

Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Энергетика

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Обновлено в 06:08
Происшествия

В Москве произошёл пожар в здании издательского дома «Известия»

В Москве произошло возгорание в здании издательского дома «Известия» на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:14
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток

Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа

«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа.
Обновлено в 14:24
Экономика

Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году

Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Политика

Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства

Первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании 40 лет назад, 4 мая 1979 года, стала лидер Консервативной партии Маргарет Тэтчер.
Обновлено в 17:07
Технологии

Киберхимия: школу можно будет «взорвать» в виртуальной реальности

Химичить без риска Программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить сложные химические опыты с реактивами и кислотами в виртуальной реальности и получать достоверные результаты, разработали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Обновлено в 17:02
Здоровье

Выстрел в спину. Эксперт о том, как лечить боль в пояснице

Если же есть описанные выше симптомы, или была ранее диагностирована грыжа диска, то применение местно согревающей мази и перцового пластыря на поясницу не желательно.
Обновлено в 17:14
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Общество

В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»

Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

Обновлено в 16:25
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Мария Кохно оглохла

Обновлено в 17:00
Кино

Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя

Режиссер фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер в твиттере заявил, что студия изменит внешний вид главного героя из-за критики в сети.
Обновлено в 02:33
Авто

59% новых автомобилей в России покупают с «автоматом»

Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Общество

Король Таиланда женился на своей охраннице

Король Таиланда Рама Х (Маха Вачиралонгкорн) объявил о женитьбе на Сутхиде Вачиралонгкорн, ранее занимавшей должность главы службы охраны короля.
Обновлено вчера в 01:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эвертон
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бернли
Британский футбольный клуб
Профессиональный английский футбольный клуб из города Бернли, графство Ланкашир. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Является одним из клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. Прозвище команды - «бордовые» - отражает главный цвет домашней формы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное