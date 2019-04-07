Футбол

«Эвертон» обыграл «Арсенал» благодаря голу ДжагелкиЧемпионат 10:58

Эвертон — Арсенал
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
6′
Маттео Гендузи
Фил Джагелка
10′
25′
Сократис Папастатопулос
46′
Сеад Колашинац
Пьер-Эмерик Обамеянг
46′
Мохамед Эль-Ненни
Аарон Рэмзи
Андре Гомеш
50′
74′
Месут Озил
Алекс Ивоби
Ришарлисон
Тео Уолкотт
79′
82′
Шкодран Мустафи
86′
Начо Монреаль
Бернард Анисио
Адемола Лукман
88′
Гильфи Сигурдссон
Том Дэвис
90′+1′
В матче 33-го тура чемпионата Англии «Эвертон» победил «Арсенал» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч арбитр Кевин Френд, которому ассистировали Мэттью Уилкс и Эдриан Холмс. Единственный гол был забит на 10-й минуте.
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