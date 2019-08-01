Вингер «Арсенала» Алекс Ивоби стал игроком «Эвертона», сообщает официальный сайт клуба. Сумма трансфера не разглашается. По информации Sky Sports, мерсисайдцы купили нигерийца за 35 миллионов фунтов (38 миллионов евро).

«Эвертон» объявил о покупке у «Арсенала» Ивоби

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