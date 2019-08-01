Футбол
«Эвертон» объявил о покупке у «Арсенала» ИвобиБомбардир.ру 17:14
Вингер «Арсенала» Алекс Ивоби стал игроком «Эвертона», сообщает официальный сайт клуба. Сумма трансфера не разглашается. По информации Sky Sports, мерсисайдцы купили нигерийца за 35 миллионов фунтов (38 миллионов евро).
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Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
В двух километрах от российской авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками.
Обновлено в 11:57
Политика
Спикер парламента Польши подаёт в отставку из-за скандала с самолётом
Спикер польского сейма Марек Кухчиньский заявил, что подаёт в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолёта.
Обновлено в 12:19
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
Обновлено в 18:36
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
В Калининграде нашли мертвым сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району. Об этом 8 августа сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:42
Политика
«Будет интересно»: детектив из Германии обнародует материалы по MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование крушения MH17 по заказу неизвестного лица, заявил о возможной передаче своих данных России и Малайзии.
Обновлено вчера в 04:50
Политика
Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 13:43
Политика
Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле
Обновлено в 10:19
Политика
В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма
Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
НАТО отказалась раскрыть «начинку» будущих АВАКСов
Эстония обратилась в Североатлантический альянс с просьбой раскрыть технологическую «начинку» будущих АВАКСов – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые должны прийти на замену текущим E-3A.
Обновлено в 18:10
Технологии
В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G
Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии
Сборная России одержала победу над Венесуэлой (69:54) на международном турнире в Италии.
Обновлено в 13:53
Авто
Subaru объявила скидки на автомобили в августе
В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
Обновлено в 05:49
Общество
В РТРС назвали причину сбоя телевещания в некоторых районах Москвы
Сбой телевещания, с которым столкнулись жители некоторых районов Москвы, связан с проведением технических работ, сообщили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).
Обновлено в 17:34
Космос
Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от американского модуля Unity Международной космической станции (МКС).
Обновлено 06 августа в 13:19
Технологии
В России созданы экранопланы для тушения пожаров
Обновлено в 00:40
Авто
Компания Honda сделает болиды серии IndyCar гибридами
Болиды Формулы-1 давно стали гибридами, в чемпионате по гонкам на выносливость WEC бензоэлектрические установки освоили топовый класс LMP1, а в 2020-м там же появится новый класс гиперкаров, допускающий гибридный привод.
Обновлено в 08:56
Космос
Инопланетяне — медузы: основные уфологические теории
Один из британских ученых предположил, что соседи по Галактике могут оказаться морскими существами, а именно: огромными медузами.
Обновлено в 13:02
Политика
Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном
По словам Трампа, у Ирана «серьёзные финансовые проблемы», поэтому Тегеран «отчаянно хочет переговоров с США».
Обновлено в 14:59
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине
В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено в 09:27
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено 06 августа в 06:44
Армия и оружие
В США назвали лучший самолет СССР
Обновлено в 17:05
Экономика
Доходность пенсионных накоплений в ВЭБе достигла 8,42%
При досрочном переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд по итогам кампании этого года граждане рискуют потерять инвестиционный доход сразу за четыре года – с 2016 по 2019 гг. По оценкам пресс-службы госкомпании, потери могут составлять до трети от суммы средств на пенсионном счёте.
Обновлено в 10:36
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10