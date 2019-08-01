Футбол
«Арсенал» продал Ивоби в «Эвертон»Sports.ru вчера в 16:19
Сообщалось, что «Арсенал» получит за своего воспитанника 35-40 миллионов фунтов. В 100 играх в АПЛ за четыре сезона Ивоби забил 11 голов и отдал 19 передач. Фото: сайт «Эвертона» В АПЛ закрыли окно: «МЮ» продал Лукаку, Давид Луиз успел в «Арсенал»
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple после жалобы «Касперского»
В отношении компании «Эппл» возубеждено дело по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы РФ.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Власти столицы рассказали о последствиях непогоды
Обновлено в 04:17
Кино
Тарантино поделился идеями своего последнего фильма
Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что планирует снять свой последний, десятый "суперфильм", который подведет итоги всех его предыдущих картин.
Обновлено 07 августа в 08:54
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Футбол
Лукаку взял в «Интере» номер Икарди
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм
Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Даная Пригожина сильно похудела.
Обновлено в 03:41
Футбол
Роберто Карлос повторил свой «нарушивший законы физики» гол
Обновлено в 04:30
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Политика
Советника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Во Франции депутат призвал решить вопрос займов времен царской России
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к правительству страны с призывом разъяснить меры, которые власти намерены принять для «окончательного разрешения» вопроса о выплатах России по облигациям царских времен.
Обновлено в 04:18
Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Двадцать лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ".
Обновлено в 01:00
Общество
Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в парусной регате The King’s Cup
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в парусной регате The King’s Cup — герцоги Кембриджские соревновались друг с другом, участвовали в торжественной церемонии и представляли свои благотворительные организации.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море
Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
В ДНР заявили об экстренном развертывании армии Киева под Мариуполем
Обновлено 06 августа в 16:44
Религия
Завтра православная Церковь вспоминает Великомученика Пантелеимона
Торжественное богослужение в память о целителе состоится сегодня. Всенощное бдение пройдет в храме вмч.
Обновлено вчера в 00:46
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
Обновлено в 04:46
Происшествия
Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в хабаровской тайге
Обновлено вчера в 05:38
Культура
Актеры Нагиев и Назаров снимутся в продолжении сериала «Кухня» на СТС
Новости о съемках продолжения сериала «Кухня» появились в прошлом месяце.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Посольство РФ в Киргизии рассказало об обстановке в Бишкеке
Посольство РФ в Киргизии сообщило, что на утро пятницы обстановка в столице Киргизии спокойная, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:12
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»
Обновлено в 01:40
Происшествия
Россиянин попытался убить коллегу в офисе и попал на видео
В Ставрополе мужчина ворвался в офис с ножом, чтобы убить своего бывшего коллегу.
Обновлено в 04:23
Политика
Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле
Обновлено в 00:05