Футбол

«Арсенал» продал Ивоби в «Эвертон»Sports.ru вчера в 16:19

Сообщалось, что «Арсенал» получит за своего воспитанника 35-40 миллионов фунтов. В 100 играх в АПЛ за четыре сезона Ивоби забил 11 голов и отдал 19 передач. Фото: сайт «Эвертона» В АПЛ закрыли окно: «МЮ» продал Лукаку, Давид Луиз успел в «Арсенал»
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Эвертон» подтвердил трансфер Ивоби из «Арсенала»

Спорт-Экспресс03:01

Алекс Ивоби покинул лондонский «Арсенал»

Еженедельник Футболвчера в 12:50

Ивоби сменил «Арсенал» на «Эвертон»

Матч ТВвчера в 16:17

Ивоби сменил «Арсенал» на «Эвертон»

Sportbox.RUвчера в 16:17

40 миллионов фунтов за Ивоби, «Эвертон» новый клуб нигерийца

Sport.ruвчера в 13:14

«Арсенал» продал Ивоби в «Эвертон»

Sports.ruвчера в 16:19

«Арсенал» отказал «Эвертону» в трансфере Айуоби за € 32 млн

Чемпионат07 августа в 08:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
Происшествия

Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве

Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple после жалобы «Касперского»

В отношении компании «Эппл» возубеждено дело по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы РФ.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Общество

Власти столицы рассказали о последствиях непогоды

Обновлено в 04:17
Кино

Тарантино поделился идеями своего последнего фильма

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что планирует снять свой последний, десятый "суперфильм", который подведет итоги всех его предыдущих картин.
Обновлено 07 августа в 08:54
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Футбол

Лукаку взял в «Интере» номер Икарди

Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм

Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Даная Пригожина сильно похудела.
Обновлено в 03:41
Футбол

Роберто Карлос повторил свой «нарушивший законы физики» гол

Обновлено в 04:30
Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Политика

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Политика

Советника американского посольства вызвали в МИД

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Во Франции депутат призвал решить вопрос займов времен царской России

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к правительству страны с призывом разъяснить меры, которые власти намерены принять для «окончательного разрешения» вопроса о выплатах России по облигациям царских времен.
Обновлено в 04:18
Политика

«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина

Двадцать лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ".
Обновлено в 01:00
Общество

Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в парусной регате The King’s Cup

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в парусной регате The King’s Cup — герцоги Кембриджские соревновались друг с другом, участвовали в торжественной церемонии и представляли свои благотворительные организации.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море

Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

В ДНР заявили об экстренном развертывании армии Киева под Мариуполем

Обновлено 06 августа в 16:44
Религия

Завтра православная Церковь вспоминает Великомученика Пантелеимона

Торжественное богослужение в память о целителе состоится сегодня. Всенощное бдение пройдет в храме вмч.
Обновлено вчера в 00:46
Гаджеты

Huawei представила операционную систему Harmonyos

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Вилли Токаревым

Обновлено в 04:46
Происшествия

Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в хабаровской тайге

Обновлено вчера в 05:38
Культура

Актеры Нагиев и Назаров снимутся в продолжении сериала «Кухня» на СТС

Новости о съемках продолжения сериала «Кухня» появились в прошлом месяце.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Посольство РФ в Киргизии рассказало об обстановке в Бишкеке

Посольство РФ в Киргизии сообщило, что на утро пятницы обстановка в столице Киргизии спокойная, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:12
Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Футбол

Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»

Обновлено в 01:40
Происшествия

Россиянин попытался убить коллегу в офисе и попал на видео

В Ставрополе мужчина ворвался в офис с ножом, чтобы убить своего бывшего коллегу.
Обновлено в 04:23
Политика

Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле

Обновлено в 00:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алекс Ивоби
Нигерийский футболист
Нигерийский футболист, полузащитник клуба «Арсенал» и национальной сборной Нигерии. Племянник нигерийского футболиста Джей-Джея Окочи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное