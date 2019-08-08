Футбол
«Эвертон» объявил о переходе Ивоби из «Арсенала»РИА Новости 16:39
Английский "Эвертон" на своем официальном сайте объявил о переходе нигерийского футболиста Алекса Ивоби из лондонского "Арсенала". Контракт с 23-летним нападающим рассчитан на пять лет. По данным СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов стерлингов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
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