Английский "Эвертон" на своем официальном сайте объявил о переходе нигерийского футболиста Алекса Ивоби из лондонского "Арсенала". Контракт с 23-летним нападающим рассчитан на пять лет. По данным СМИ, сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов стерлингов.

«Эвертон» объявил о переходе Ивоби из «Арсенала»

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