Футбол
«Эвертон» подписал голкипера «Хаддерсфилда» ЛессляSports.ru 07:02
Голкипер «Хаддерсфилда» Йонас Лессль сменит клуб. С 1 июля датчанин станет игроком «Эвертона».
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Общество
Ксения Собчак отреагировала на БДСМ-флешмоб во владивостокской школе
БДСМ-флешмоб, который ученики владивостокской школы № 74 устроили перед последним звонком, Собчак прокомментировала в своём Telegram.
Обновлено в 08:24
Музыка
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не споют на Дворцовой
Обновлено в 09:29
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено в 09:08
Общество
Дмитрий Рогозин заработал за 2018 год 29,5 млн рублей
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин задекларировал свой доход за 2018 год в размере 29,5 млн рублей, в том числе 23,47 млн рублей по основному месту работы, следует из данных, размещенных на сайте госкорпорации.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Космос
NASA: первый шаг американской лунной программы «Артемида» сделан
Первым шагом, по словам специалистов NASA, станет создание энергетического модуля и электродинамического двигателя для окололунной станции Gateway.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского
Участник международных переговоров по Донбассу, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:00
Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе
Глава Генштаба подверг сомнению слова бывшего командующего карательной операцией в Донбассе Сергея Наева, который заявил, что ВСУ смогут взять Донбасс за сутки.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Хоккей
«Локомотив» продлил контракт с Беляевым
Нападающий «Локомотива» Михаил Беляев подписал новый контракт с ярославским клубом.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Политика
Пушков прокомментировал отставку Мэй
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку премьера Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 09:21
Общество
Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве
Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 08:22
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России
Обновлено вчера в 15:22
Экономика
Уличные табло с курсами валют запретили в России
Табло с курсами валют запретили размещать на улице.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро
Певице только ленивый не написал, что это откровенный плагиат, уж больно велики сходства с обложкой альбома всемирно известной певицы.
Обновлено в 05:06
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Депутаты Государственно думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об обязательной фотофиксации процедуры технического осмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Тюменский соратник Ходорковского и Собчак объявлен в розыск
Координатор тюменского отделения «Открытой России» Антон Михальчук объявлен в федеральный розыск.
Обновлено в 09:05
Футбол
Иванович и Швайнштайгер ждут второго ребенка
Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила, что они с мужем, футболистом Бастианом Швайнштайгером, ждут второго ребенка.
Обновлено в 08:22
Общество
Бегемотиху Ксюшу перевели в открытый вольер в Московском зоопарке
В Московском зоопарке перевели в открытый вольер самку карликового бегемота Ксюшу в связи с теплой погодой, сообщает пресс-служба зоосада.
Обновлено в 09:23
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Авто
В Новосибирске создают электромобиль на базе суперкара Marussia
Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ решили создать электромобиль, построив его по концепции отечественного спорткара, так и не вышедшего в серию.
Обновлено в 04:39
Музыка
Наставница дочери Алсу не придет на спецвыпуск «Голоса»
Певица Светлана Лобода, бывшая наставницей дочери Алсу на детском «Голосе», не примет участие в спецвыпуске шоу, посвященному пересмотру его итогов.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Нижнем Новгороде умер политик Александр Бочкарев
Утром 24 мая скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 06:13
Игры
Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом
Анестезиологи перечислили самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16
РПК-16 — российский ручной пулемет, впервые был представлен на форуме "Армия-2017".
Обновлено в 08:02