Футбол
«Эвертон» на выезде обыграл «Вест Хэм»ProstoProSport 15:46
|5′
Курт Зума
|33′
Бернард Анисио
|42′
Ришарлисон
Педро Обианг
Мичейл Антонио
|46′
Лукас Перес
Хавьер Эрнандес
|46′
Деклан Райс
|64′
Марко Арнаутович
Грэйди Диангана
|67′
|85′
Гильфи Сигурдссон
Том Дэвис
|88′
Доминик Кэлверт-Льюин
Дженк Тосун
|90′
Ришарлисон
Тео Уолкотт
|49%
|Владение мячом
|51%
|77%
|Процент точных передач
|79%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|–
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|9
|13
|Отборы
|18
|7
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑4‑2
1
Фабианьский
5
Сабалета
23
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
11
Снодграсс
30
Антонио
41
Райс
10
Лансини
17
Эрнандес
45
Диангана
1
Пикфорд
23
Коулмэн
4
Кин
5
Зума
12
Динь
11
Уолкотт
17
Гуйе
26
Дэвис
8
Гомеш
20
Бернард
14
Тосун
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты «Вест Хэма» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии проиграли «Эвертону» из Ливерпуля. Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Курт Зума и Бернард.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
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