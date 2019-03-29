«Эвертон» на выезде обыграл «Вест Хэм»ProstoProSport 15:46

Футболисты «Вест Хэма» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии проиграли «Эвертону» из Ливерпуля. Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Курт Зума и Бернард.

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