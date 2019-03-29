Футбол

«Эвертон» на выезде обыграл «Вест Хэм»ProstoProSport 15:46

Вест Хэм — Эвертон
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
5′
Курт Зума
33′
Бернард Анисио
42′
Ришарлисон
Педро Обианг
Мичейл Антонио
46′
Лукас Перес
Хавьер Эрнандес
46′
Деклан Райс
64′
Марко Арнаутович
Грэйди Диангана
67′
85′
Гильфи Сигурдссон
Том Дэвис
88′
Доминик Кэлверт-Льюин
Дженк Тосун
90′
Ришарлисон
Тео Уолкотт
Футболисты «Вест Хэма» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии проиграли «Эвертону» из Ливерпуля. Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Курт Зума и Бернард.
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