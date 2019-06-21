«Эвертон» может выкупить Зума у «Челси»Бомбардир.ру вчера в 17:59

«Эвертон» начал переговоры с «Челси» по трансферу защитника Курта Зума. Футболист провел прошедший сезон в аренде в ливерпульском клубе. По данным The Telegraph, «Эвертон» хочет выкупить права на футболиста.

«Эвертон» может выкупить Зума у «Челси»

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