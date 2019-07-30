Футбол
«Эвертон» может увести Малкома у «Зенита»Газета.Ru 01:35
"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Экономика
Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей
Министерство сельского хозяйства спрогнозировало повышение урожая тепличных овощей на 38,5% в 2019 году.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено вчера в 10:38
Хоккей
Каменев подписал новый контракт с «Колорадо»
Российский форварда Владислав Каменев продолжит выступления за Колорадо. Сегодня, 30 июля, он продлил трудовое соглашение на один год.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика
Помпео заявил о выводе войск США из Афганистана
Обновлено 29 июля в 13:12
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Ferrari показала 60 лет эволюции марки в 5-минутном видео
На YouTube появилось изящное видео, демонстрирующее лучших из лучших представителей итальянской марки на протяжении десятилетий, а также некоторую интересную информацию о каждой модели.
Обновлено в 00:40
Политика
Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам
В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия
На Среднем Урале закрыли два несанкционированных палаточных лагеря
Как рассказала сегодня "РГ" пресс-секретарь регионального главка МЧС Наталья Зырянова, выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей в Полевском, Заречном, в Нижних Сергах, Верхотурье (два) и Нижнем Тагиле.
Обновлено в 02:25
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Обновлено вчера в 14:08
Гаджеты
Xiaomi представила наручные часы с хронографом и кварцевым механизмом Seiko
Компания Xiaomi через свою платформу коллективного финансирования скоро начнет сбор средств на наручные часы с хронографом C + 86 Sports Watch.
Обновлено в 00:15
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Камеры сняли ДТП с каршеринговым авто в Петербурге
В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели аварию с участием каршерингового автомобиля в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:16
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено 29 июля в 23:32
Здоровье
В Улан-Удэ зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе
Гигиенический норматив по взвешенным веществам в воздухе Улан-Удэ превышен, сообщается на сайте республиканского главка Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Трамп пообещал разобраться с заболеванием Навального
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Вашингтоне во вторник ответил на вопрос о российском оппозиционере Алексее Навальном.
Обновлено вчера в 15:07
Авто
Changan объявил стоимость кроссовера Changan CS35 Plus для России
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Общество
В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
Обновлено вчера в 03:41
Здоровье
В России от ВИЧ-инфекции умерли около 20 тысяч человек в 2018 году
В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерли около 20,6 тыс. россиян, следует из доклада (.pdf) Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.
Обновлено в 02:24
Политика
Чайка призвал не допустить новые незаконные акции в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что необходимо усилить надзор за предстоящими выборами в сентябре. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:10
Здоровье
На Кубани рекордно снизилась младенческая смертность
Обновлено в 01:53
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37