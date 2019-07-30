Футбол

«Эвертон» может увести Малкома у «Зенита»Газета.Ru 01:35

"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
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