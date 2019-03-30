Футбол

«Эвертон» летом планирует вернуть ВлашичаСоветский спорт 01:15

Аренда Влашича в армейском клубе рассчитана до 30 июня. Никола забил 7 мячей за ЦСКА в текущем сезоне во всех турнирах.
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СМИ: Влашич по окончании сезона вернется в «Эвертон»

Спорт-Экспресс02:07

СМИ: «Эвертон» летом намерен вернуть Влашича

Матч ТВ02:05

«Эвертон» летом планирует вернуть Влашича из аренды в ЦСКА

Sports.ru01:05

«Эвертон» планирует вернуть из аренды хавбека ЦСКА Влашича

Газета.Ru01:37

«Эвертон» намерен летом забрать Влашича у ЦСКА

Sport24.ru01:31

«Эвертон» летом планирует вернуть Влашича

Советский спорт01:15

СМИ: «Эвертон» рассматривает возвращение в команду футболиста ЦСКА Влашича

ТАСС01:57
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Армия и оружие

В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено вчера в 19:10
Наука

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено вчера в 08:40
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Экс-сотрудники ГИБДД Забайкалья осуждены за оформление «конструкторов»

Бывшие сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Забайкальского края в составе преступной группы получали взятки за оформление документов на машины-конструкторы.
Обновлено вчера в 11:19
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Кадыров пообещал потерявшему в ДТП жену и дочь водителю новую машину

Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену

Вместе со звездной парой, у которой было запланировано несколько выступлений в разных городах, в командировку поехал пятилетний Роберт, сын шоумена и гимнастки.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Футбол

Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Энергетика

Бензин из угля хотят делать в Красноярском крае

Завод по производству синтетического бензина, дизельного топлива и моторных масел из каменного угля собираются построить в Мотыгинском районе Красноярского края.
Обновлено в 01:04
Политика

Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Гаджеты

Apple отказалась от ранее анонсированной зарядки AirPower

Компания Apple закрыла проект беспроводного зарядного устройства AirPower.
Обновлено вчера в 19:16
Теннис

Федерер вышел в рекордный 50-й финал «Мастерса»

Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).
Обновлено в 00:54
Футбол

Орлов сообщил, что Маркизио может завершить карьеру

Обновлено в 01:57
Общество

Тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата

Тысячи школьников устроили 29 марта в Берлине шествие против изменения климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

ЗРК С-350 «Витязь» завершает госиспытания на полигоне Ашулук

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром в Казани

По данным ведомства, водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте

На перекрестке Невского и Литейных проспектов в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:09
Происшествия

В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Обновлено вчера в 17:19
Политика

Матвиенко стала кавалером ордена Андрея Первозванного

Указ о награждении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован 29 марта на сайте правовой информации.
Обновлено вчера в 08:17
Единоборства

Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219

Андрей Корешков в Темекуле (Калифорния, США) победил американца Майкла Джаспера на турнире Bellator 219.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Общество

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Общество

Синоптики ожидают в Москве пасмурную погоду с дождем и снегом

По данным синоптиков, в столичном регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем.
Обновлено в 01:06
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено вчера в 09:08
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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