Футбол
«Эвертон» летом планирует вернуть ВлашичаСоветский спорт 01:15
Аренда Влашича в армейском клубе рассчитана до 30 июня. Никола забил 7 мячей за ЦСКА в текущем сезоне во всех турнирах.
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Армия и оружие
В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США
Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено вчера в 19:10
Наука
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Экс-сотрудники ГИБДД Забайкалья осуждены за оформление «конструкторов»
Бывшие сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Забайкальского края в составе преступной группы получали взятки за оформление документов на машины-конструкторы.
Обновлено вчера в 11:19
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Кадыров пообещал потерявшему в ДТП жену и дочь водителю новую машину
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену
Вместе со звездной парой, у которой было запланировано несколько выступлений в разных городах, в командировку поехал пятилетний Роберт, сын шоумена и гимнастки.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Энергетика
Бензин из угля хотят делать в Красноярском крае
Завод по производству синтетического бензина, дизельного топлива и моторных масел из каменного угля собираются построить в Мотыгинском районе Красноярского края.
Обновлено в 01:04
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Гаджеты
Apple отказалась от ранее анонсированной зарядки AirPower
Компания Apple закрыла проект беспроводного зарядного устройства AirPower.
Обновлено вчера в 19:16
Теннис
Федерер вышел в рекордный 50-й финал «Мастерса»
Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).
Обновлено в 00:54
Футбол
Орлов сообщил, что Маркизио может завершить карьеру
Обновлено в 01:57
Общество
Тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата
Тысячи школьников устроили 29 марта в Берлине шествие против изменения климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
ЗРК С-350 «Витязь» завершает госиспытания на полигоне Ашулук
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром в Казани
По данным ведомства, водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте
На перекрестке Невского и Литейных проспектов в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Матвиенко стала кавалером ордена Андрея Первозванного
Указ о награждении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован 29 марта на сайте правовой информации.
Обновлено вчера в 08:17
Единоборства
Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219
Андрей Корешков в Темекуле (Калифорния, США) победил американца Майкла Джаспера на турнире Bellator 219.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
Общество
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Общество
Синоптики ожидают в Москве пасмурную погоду с дождем и снегом
По данным синоптиков, в столичном регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем.
Обновлено в 01:06
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено вчера в 09:08