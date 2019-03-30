Футбол
«Эвертон» летом планирует вернуть ВлашичаСоветский спорт 01:15
Аренда Влашича в армейском клубе рассчитана до 30 июня. Никола забил 7 мячей за ЦСКА в текущем сезоне во всех турнирах.
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Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 05:30
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Виновный в смертельном ДТП чеченец арестован
Обновлено в 11:01
Футбол
Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Динамо»
Обновлено в 09:06
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Трамп приказал приостановить поддержку Гондураса и Сальвадора
Телеканал ABC сообщает, что американский глава Дональд Трамп поручил госдепартаменту приостановить прямую поддержку трех стран, откуда в США направляются «караваны мигрантов»: Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Происшествия
На машину актера сериала «Бригада» упал сосед
Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Политика
Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Спорт
Роднина назвала фигуристок скоропортящимся товаром
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему участия юниорок в чемпионате России среди взрослых.
Обновлено вчера в 04:39
Политика
На Украине глава комиссии ошибочно испортила 180 бюллетеней
Председатель одной из участковых избирательных комиссий во Львовской области Украины ошибочно проштамповала 180 бюллетеней на выборах президента страны, теперь ей грозит тюремное заключение на срок до семи лет.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В США экстренно сел Boeing 737 из-за вони на борту
Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома
По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика
Правительство отказалось от идеи установки «умных счетчиков» газа
Правительство отказалось от идеи обязательной установки «умных счетчиков» газа, поскольку сумма, которая потребовалась бы для ее реализации, слишком чувствительна для россиян, сказал вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
В РФ создают уникальный артиллерийский снаряд
Гендиректор КБ Валерий Макеев сообщил, что речь идет о 57-миллиметровом управляемом артиллерийском снаряде.
Обновлено вчера в 02:12
Шоу-бизнес
Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Политика
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:49
Происшествия
Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта
Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Политика
МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»
Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Технологии
Международные VPN-сервисы воспротивились Роскомнадзору
Представители крупных международных VPN-сервисов отказались работать с Роскомнадзором и закрывают российские серверы.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В российском городе погибла замученная синяя собака
Обновлено в 10:48
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
Обновлено вчера в 02:47
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры
Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях.
Обновлено в 09:20