Футбол

«Эвертон» летом планирует вернуть ВлашичаСоветский спорт 01:15

Аренда Влашича в армейском клубе рассчитана до 30 июня. Никола забил 7 мячей за ЦСКА в текущем сезоне во всех турнирах.
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«Эвертон» рассчитывает на Влашича в следующем сезоне

Чемпионат02:19

«Эвертон» летом планирует вернуть Влашича

Советский спорт01:15

СМИ: «Эвертон» летом намерен вернуть Влашича

Матч ТВ02:05

«Эвертон» планирует вернуть из аренды хавбека ЦСКА Влашича

Газета.Ru01:37

«Эвертон» намерен летом забрать Влашича у ЦСКА

Sport24.ru01:31

СМИ: Влашич по окончании сезона вернется в «Эвертон»

Спорт-Экспресс02:07

«Эвертон» летом планирует вернуть Влашича из аренды в ЦСКА

Sports.ru01:05
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
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Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе

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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте похвасталась успехами дочери в горных лыжах

Недавно на своей странице в социальной сети Instagram певица не без гордости поделилась со своими подписчиками видео, на котором Клавдия на приличной для ребенка скорости катится на горных лыжах.
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В Белогорске встретили «Сирийский перелом»

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Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300

Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве

Певица Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве, пишет издание "Суть событий".
Обновлено в 07:25
Политика

Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой привлек адвоката из-за обвинений в ее смерти

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Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Обновлено в 05:22
Политика

Песков: Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным

Москва не получала запросов Вашингтона на проведение телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 07:32
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове

Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Экономика

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов в ходе Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 06:23
Спорт

Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 05:51
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Наука

Редких светящихся жаб обнаружили в Бразилии

Ученые из университета Нью-Йорка обнаружили в бразильских лесах жаб, скелет которых издает свечение под действием ультрафиолета.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Общество

Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ

Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Политика

Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.
Обновлено в 06:52
Политика

Китайские патрульные корабли вошли в зону у спорных островов Японии

Обновлено в 02:14
Авто

Загрузка производства автомобилей в России составляет около 40%

Степень загрузки российских автомобильных заводов составляет около 40%, заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов.
Обновлено в 05:38
Транспорт

«Яндекс.Такси» допустил рост цен на поездки

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможность ведения гарантированного дохода для водителей — дополнительные выплаты таксистам уже тестируют в регионах, в том числе в Казани.
Обновлено в 07:54
Общество

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Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые подтвердила роман с 24-летним хоккеистом

Осенью прошлого года появилась информация, что 36-летняя Анна Седокова встречается с 24-летним хоккеистом Андреем Мироновым.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля

Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

Бюджетная версия кроссовера KIA Sportage снова стала лидером по продажам. За десять месяцев модель приобрели более 107 тысяч покупателей.
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Единоборства

Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао

Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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