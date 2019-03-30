Футбол

«Эвертон» летом планирует вернуть ВлашичаСоветский спорт 01:15

Аренда Влашича в армейском клубе рассчитана до 30 июня. Никола забил 7 мячей за ЦСКА в текущем сезоне во всех турнирах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Эвертон» рассчитывает на Влашича в следующем сезоне

Чемпионат02:19

СМИ: Влашич по окончании сезона вернется в «Эвертон»

Спорт-Экспресс02:07

«Эвертон» летом планирует вернуть Влашича

Советский спорт01:15

«Эвертон» планирует вернуть из аренды хавбека ЦСКА Влашича

Газета.Ru01:37

«Эвертон» намерен летом забрать Влашича у ЦСКА

Sport24.ru01:31

СМИ: «Эвертон» летом намерен вернуть Влашича

Матч ТВ02:05

«Эвертон» летом планирует вернуть Влашича из аренды в ЦСКА

Sports.ru01:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Происшествия

На машину актера сериала «Бригада» упал сосед

Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
Обновлено в 08:33
ЖКХ

В Саратове призвали проверить все здания после обрушения кровли дома

Зампредседателя комитета областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Леонид Писной призвал управляющие кампании проверить все дома в городе после обрушения фасада и кровли одного из домов.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске

В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Хохлов: «Проиграли, потому что не забиваем, вот и всё»

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча с "Локомотивом" (0:1) в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:14
Экономика

Кабмин поручил провести мониторинг цен на авиабилеты

Кабмин РФ поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину проанализировать динамику цен на авиабилеты и топливо, после чего составить план по недопущению их существенного роста.
Обновлено в 03:58
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили американский беспилотник

Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Хилькевич распекли за издевательство над дочерью

Обновлено в 09:29
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:30
Хоккей

Кубок Гагарина. По какой тактике играют ЦСКА и СКА в финале Запада

Завершился первый матч серии Западной конференции ЦСКА – СКА, но все еще непонятно, как завершится вся серия.
Обновлено в 05:30
Спорт

Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 06:01
Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено вчера в 08:55
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Общество

Жильцы обрушившегося в Магнитогорске дома могут вернуться в квартиры

В южноуральском Магнитогорске все жильцы десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164 смогут вернуться в свои квартиры.
Обновлено в 02:46
Финансы

На Западе заметили начатую Россией «дедолларизацию» и скупку золота

На Западе заметили начатую правительством России и ЦБ «дедолларизацию». Проводимые мероприятия привели к увеличению закупок золота.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

В РФ создают уникальный артиллерийский снаряд

Гендиректор КБ Валерий Макеев сообщил, что речь идет о 57-миллиметровом управляемом артиллерийском снаряде.
Обновлено вчера в 02:12
Футбол

Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Обновлено в 05:22
Происшествия

Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта

Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую степень боеготовности

Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на спикера управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.
Обновлено в 08:16
Политика

Трамп приостановил поддержку Гондураса, Гватемалы и Сальвадора

Президент США Дональд Трамп поручил приостановить прямую поддержку Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.
Обновлено в 03:59
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Спорт

ЧР по лыжным гонкам: Парфёнов и Матвеева выиграли классические спринты

Обновлено в 09:14
Происшествия

Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован

Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Обновлено в 04:58
Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Здоровье

Названа причина неудержимого желания ходить в туалет по ночам

Обновлено в 07:38
Футбол

«Нижний Новгород» обыграл «Факел» в ФНЛ

Обновлено в 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное