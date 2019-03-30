«Эвертон» летом планирует вернуть ВлашичаСоветский спорт 01:15

Аренда Влашича в армейском клубе рассчитана до 30 июня. Никола забил 7 мячей за ЦСКА в текущем сезоне во всех турнирах.

Происшествия На машину актера сериала «Бригада» упал сосед Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.

ЖКХ В Саратове призвали проверить все здания после обрушения кровли дома Зампредседателя комитета областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Леонид Писной призвал управляющие кампании проверить все дома в городе после обрушения фасада и кровли одного из домов.

Шоу-бизнес Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.

Политика Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Экономика Кабмин поручил провести мониторинг цен на авиабилеты Кабмин РФ поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину проанализировать динамику цен на авиабилеты и топливо, после чего составить план по недопущению их существенного роста.

Общество Названы наиболее стабильные сферы труда в России Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.

Армия и оружие Новый самолет Ил-112В совершил первый полет Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.

Армия и оружие У берегов Крыма заметили американский беспилотник Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.

Хоккей Кубок Гагарина. По какой тактике играют ЦСКА и СКА в финале Запада Завершился первый матч серии Западной конференции ЦСКА – СКА, но все еще непонятно, как завершится вся серия.

Спорт Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.

Экономика Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.

Общество Жильцы обрушившегося в Магнитогорске дома могут вернуться в квартиры В южноуральском Магнитогорске все жильцы десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164 смогут вернуться в свои квартиры.

Финансы На Западе заметили начатую Россией «дедолларизацию» и скупку золота На Западе заметили начатую правительством России и ЦБ «дедолларизацию». Проводимые мероприятия привели к увеличению закупок золота.

Армия и оружие В РФ создают уникальный артиллерийский снаряд Гендиректор КБ Валерий Макеев сообщил, что речь идет о 57-миллиметровом управляемом артиллерийском снаряде.

Происшествия Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Армия и оружие ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую степень боеготовности Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на спикера управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

Политика Трамп приостановил поддержку Гондураса, Гватемалы и Сальвадора Президент США Дональд Трамп поручил приостановить прямую поддержку Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

Общество Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.

Происшествия Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.