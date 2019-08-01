Футбол

«Эвертон» купил Айуоби у «Арсенала»Евро-футбол.ру вчера в 16:25

Вингер лондонского "Арсенала" Алекс Айуоби перешёл в "Эвертон", сообщают сайты команд. Сумма трансфера 23-летнего нигерийца не сообщается, но портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эмери: Айуоби был важной частью «Арсенала»

Чемпионатвчера в 19:34

Алекс Ивоби покинул лондонский «Арсенал»

Еженедельник Футболвчера в 12:50

Ивоби сменил «Арсенал» на «Эвертон»

Матч ТВвчера в 16:17

Ивоби сменил «Арсенал» на «Эвертон»

Sportbox.RUвчера в 16:17

40 миллионов фунтов за Ивоби, «Эвертон» новый клуб нигерийца

Sport.ruвчера в 13:14

«Арсенал» продал Ивоби в «Эвертон»

Sports.ruвчера в 16:19

Трансферы Луиза, Ивоби и еще двух игроков ожидают подтверждения до 21.00 мск

Спорт-Экспрессвчера в 13:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:02, Ашберн
Происшествия

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

Обновлено в 00:07
Экономика

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа

Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 02:18
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии

Обновлено вчера в 19:07
Политика

В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией

В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.
Обновлено в 01:30
Общество

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Культура

Как президент: «Квартал 95» подобрал актера на роль Зеленского

Украинская юмористическая студия «Квартал 95», основателем которой был Владимир Зеленский, подобрала актера, который будет исполнять в номерах роль главы государства.
Обновлено вчера в 18:37
Общество

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца

В последние 15 лет средний возраст рождения детей среди женщин «заметно растет» не только в России, но и во всем мире, отметил заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 01:17
Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои

Четыре российских острова Южных Курил изображены в составе Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:44
Общество

В России утвердят национальный стандарт на школьную форму

Обновлено вчера в 15:00
Общество

На Украине из-за непогоды обесточены 16 населённых пунктов — ГСЧС

«В ночь с 7 на 8 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 16 населённых пунктов в двух областях, а именно: Волынская — 12, Житомирская — 4», — сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 02:28
Футбол

«Спартак» стартовал с победы в Лиге Европы

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма

Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»

Обновлено вчера в 14:51
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Кино

Шайа ЛаБаф в роли отца Шайи ЛаБафа: вышел трейлер драмы «Лапочка»

Обновлено вчера в 12:10
Космос

В США запустили ракету-носитель Atlas V с военным спутником связи

Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-4 (Advanced Extremely High Frequency 4) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено вчера в 06:21
Здоровье

Названы самые опасные для здоровья сыры

По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Общество

В МЧС назвали время пика непогоды в Москве

Обновлено вчера в 18:36
Авто

Назвали самые популярные внедорожники в России дороже 5 млн рублей

Обновлено вчера в 10:25
Футбол

«Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко

Московский "Спартак" в скором времени может подписать полузащитника Ибраима Сиссоко из "Страсбура", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Технологии

Цены на видеокарты для майнинга упали более чем на 50% за год

Спрос на видеокарты и компьютеры упал в среднем на 54%, а предложение — на 30%.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Под Саратовом столкнулись «Приора» и грузовик с битумом. Трое погибли

Столкнулись автомобиль «Лада Приора» и машина, перевозившая битум. Все погибшие (известно, что детей среди них нет) ехали в «Приоре».
Обновлено вчера в 12:47
Космос

Макет станции ExoMars-2020 разбился в Швеции при испытании парашюта

Обновлено в 00:26
Футбол

Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»

Обновлено вчера в 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алекс Ивоби
Нигерийский футболист
Нигерийский футболист, полузащитник клуба «Арсенал» и национальной сборной Нигерии. Племянник нигерийского футболиста Джей-Джея Окочи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное