Футбол
«Эвертон» купил Айуоби у «Арсенала»Евро-футбол.ру вчера в 16:25
Вингер лондонского "Арсенала" Алекс Айуоби перешёл в "Эвертон", сообщают сайты команд. Сумма трансфера 23-летнего нигерийца не сообщается, но портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.
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Трансферы Луиза, Ивоби и еще двух игроков ожидают подтверждения до 21.00 мск
Спорт-Экспрессвчера в 13:36
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«В ночь с 7 на 8 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 16 населённых пунктов в двух областях, а именно: Волынская — 12, Житомирская — 4», — сказано в сообщении.
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Шайа ЛаБаф в роли отца Шайи ЛаБафа: вышел трейлер драмы «Лапочка»
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В США запустили ракету-носитель Atlas V с военным спутником связи
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По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
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