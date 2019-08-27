Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Эвертон» и «Лестер» пробились в следующий раунд Кубка английской лиги

В Англии состоялись матчи второго раунда Кубка английской лиги.
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«Лестер» по пенальти обыграл «Ньюкасл» и вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги

Sport24.ru17:40

«Лестер» вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги, обыграв «Ньюкасл»

РИА Новости17:17

Кубок английской лиги. «Лестер» обыграл «Ньюкасл» по пенальти, «Эвертон» победил «Линкольн»

Sports.ruвчера в 06:00

«Лестер» обыграл «Ньюкасл» в серии пенальти и вышел в 1/16 финала Кубка лиги

Чемпионат17:13

«Эвертон» и «Лестер» пробились в следующий раунд Кубка английской лиги

Матч ТВ17:07

«Линкольн» – «Эвертон»: как сыграют команды?

Все про Спорт рувчера в 09:02

«Ньюкасл» по пенальти проиграл «Лестеру» в Кубке лиги, «Бернли» уступил «Сандерленду»

Спорт-Экспресс17:17
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:00, Вашингтон
Политика

СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет приглашение польского коллеги Анджея Дуды посетить 1 сентября мероприятия в память начала Второй мировой войны из-за того, что в Варшаву не приглашен российский лидер Владимир Путин, пишет польское издание Rzeczpospolita.
Газета.Ru 17:46
Авто

BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6

BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Происшествия

Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Экономика

Правительство намерено реализовать пакет мер для поддержки рождаемости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство планирует реализовать большой пакет мер для поддержки рождаемости в стране.
RT на русском 09:01
Культура

«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России

София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России.
Комсомольская правда 14:10
Политика

Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару

Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Общество

В Москве повысили минимальный размер пенсии

Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.
Росбалт вчера в 09:42
Политика

Суд отпустил Кирилла Вышинского под личное поручительство

RT на русском 04:54
Космос

Появилось видео стыковки «Союз МС-14» с роботом Федором с МКС

В интернете появилось видео стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом Федором с Международной космической станцией (МКС).
АБН вчера в 04:08
Здоровье

Терапевт предупредила о надвигающихся сезонных заболеваниях

«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом первой категории Мариной Анисимовой и узнала, какие инфекции будут представлять наибольшую опасность для россиян в первые осенние месяцы.
Вечерняя Москва 07:02
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков вернулся к работе в театре после госпитализации

Актер и художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков вернулся к работе после госпитализации.
Вечерняя Москва 05:03
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Экономика

Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников

Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принято руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28
Культура

Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском 16:35
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Армия и оружие

На трассу в Татарстане приземлилось 12 военных самолетов

Inkazan 07:46
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС 04:30
Экономика

Германия положила глаз на российский мегапроект

Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Политика

США ужесточили пошлины против Китая

Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
Взгляд.ру 10:30
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом

На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.
WomanHit.ru 04:18
Футбол

«Болтон» сменил владельца и не будет исключён из чемпионата

Клуб, основанный в далёком 1885 году, не успел сменить владельца до дедлайна и потерял место в третьем дивизионе.
Евро-футбол.ру 14:15
Футбол

«Марсель» в скандальном матче победил «Ниццу»

«Ницца» на своем поле уступила «Марселю» в матче 3-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ 17:08
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 15:27
Политика

Болтон назвал дату визита в Белоруссию и Молдавию

Визит помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона в Белоруссию и Молдавию состоится 29 августа, написал он в Twitter.
REGNUM 17:49
Экономика

В Москве в августе возник дефицит авокадо

Проблемы с авокадо в августе бывают каждый год, но сейчас дефицит сопровождается ростом цен, сообщил владелец сети кафе Avocado Point Элина Осипова.
Интерфакс 14:07
Музыка

Эд Ширан объявил о перерыве в концертной деятельности

News.ru 10:24
Технологии

Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store - Счетная палата

Росстат оплатил контракт почти на 65 миллионов рублей, в рамках которого, в том числе, предполагалась разработка и выпуск приложений для App Store и Google Play, однако аудиторы Счетной палаты не смогли их найти, говорится в документах контрольного ведомства.
ПРАЙМ 17:17
Политика

Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября

Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 17:46
Происшествия

Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу

Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
Газета.Ru 16:22
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Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 117-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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