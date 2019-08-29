Футбол
Матч ТВ«Эвертон» и «Лестер» пробились в следующий раунд Кубка английской лиги
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Религия
Православные туляки отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Молодой коммунар 06:13
Технологии
СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики
Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.
Российская газета 17:57
Политика
Акция против Авакова проходит у здания офиса президента Украины
Возле офиса президента на Банковой началась акция протеста против главы МВД Арсена Авакова под названием "Аваков — чёрт", которую организовали националисты, — передаёт "тнеБабель".
News.ru 14:52
Политика
В Южной Осетии сообщают о провокациях со стороны Грузии
Осетия-Ирыстон 13:27
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Шоу-бизнес
Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа
Какое-то время Маша была счастлива с мужем – отцом ее ребенка Парвизом Ясиновым.
Телепрограмма 10:43
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Армия и оружие
Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных
Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия 17:20
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Происшествия
Суд отправил на принудительное лечение напавшего на полицейского на прошлогодней акции в Москве
Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, обвиняемого в нападении на полицейских ( ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ) в ходе акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Москве.
Коммерсантъ 16:22
Космос
SpaceX удалось успешно провести испытания прототипа Starhopper
Невские Новости вчера в 20:29
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Политика
Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru 07:54
Общество
С водохранилищ Владивостока сбрасывают воду
АиФ Владивосток вчера в 18:51
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом
Известный российский и советский актер Эммануил Виторган стал отцом.
Труд 08:05
Экономика
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
Нефть ниже $50 В консервативном сценарии бюджет России с 2020 года остается без нефтяных сверхдоходов.
РБК 15:38
Футбол
Агент Фернандеша рассказал о возможном переходе клиента в «Краснодар»
Агент португальского полузащитника Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза прокомментировал интерес к его клиенту со стороны «Краснодара».
RT на русском 10:47
Общество
В РАНХиГС назвали число самозанятых в России
Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.
Российская газета 07:54
Общество
В Комсомольске-на-Амуре наращивают дамбы до девяти метров
На всех временных защитных сооружениях организовано дежурство спасателей для мониторинга уровней воды и осуществления контроля обстановки, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
КП - Хабаровск вчера в 22:42
Технологии
Фитнес-приложение с искусственным интеллектом выйдет на iOS
Народные новости 17:25
Космос
NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.
Ugpressa.ru 02:28
Происшествия
Безработная художница напала с ножом на ребенка в Тбилиси
Родители останавливают женщину, и она уходит. Злоумышленницей оказалась 51-летняя безработная художница.
Известия 16:48
Политика
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
Российская газета 18:24
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Происшествия
Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях
Организованная группа неизвестных в среду вечером ворвалась в московский Театр.doc и сорвала спектакль "Выйти из шкафа", посвященный проблемам современных российских геев, сообщила режиссер Анастасия Патлай "Интерфаксу".
Интерфакс 15:19
Происшествия
После обрушения стены здания в Новосибирске задержали трех человек
В Новосибирске задержали трех человек после обрушении стены здания, в результате которого погибли три человека.
Дождь 10:32