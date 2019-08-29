Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Эвертон» и «Лестер» пробились в следующий раунд Кубка английской лиги

В Англии состоялись матчи второго раунда Кубка английской лиги.
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«Лестер» по пенальти обыграл «Ньюкасл» и вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги

Sport24.ru17:40

Кубок английской лиги. «Лестер» обыграл «Ньюкасл» по пенальти, «Эвертон» победил «Линкольн»

Sports.ruвчера в 06:00

«Лестер» вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги, обыграв «Ньюкасл»

РИА Новости17:17

«Ньюкасл» по пенальти проиграл «Лестеру» в Кубке лиги, «Бернли» уступил «Сандерленду»

Спорт-Экспресс17:17

«Лестер» обыграл «Ньюкасл» в серии пенальти и вышел в 1/16 финала Кубка лиги

Чемпионат17:13

«Эвертон» и «Лестер» пробились в следующий раунд Кубка английской лиги

Матч ТВ17:07

Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»

Бомбардир.ру17:22
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
Религия

Православные туляки отмечают Успение Пресвятой Богородицы

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СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики

Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.
Российская газета 17:57
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Акция против Авакова проходит у здания офиса президента Украины

Возле офиса президента на Банковой началась акция протеста против главы МВД Арсена Авакова под названием "Аваков — чёрт", которую организовали националисты, — передаёт "тнеБабель".
News.ru 14:52
Политика

В Южной Осетии сообщают о провокациях со стороны Грузии

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Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
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Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа

Какое-то время Маша была счастлива с мужем – отцом ее ребенка Парвизом Ясиновым.
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Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Газета.Ru 09:54
Армия и оружие

Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных

Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия 17:20
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Происшествия

Суд отправил на принудительное лечение напавшего на полицейского на прошлогодней акции в Москве

Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, обвиняемого в нападении на полицейских ( ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ) в ходе акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Москве.
Коммерсантъ 16:22
Космос

SpaceX удалось успешно провести испытания прототипа Starhopper

Невские Новости вчера в 20:29
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Происшествия

Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Общество

Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Политика

Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru 07:54
Общество

С водохранилищ Владивостока сбрасывают воду

АиФ Владивосток вчера в 18:51
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян

Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом

Известный российский и советский актер Эммануил Виторган стал отцом.
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Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти

Нефть ниже $50 В консервативном сценарии бюджет России с 2020 года остается без нефтяных сверхдоходов.
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Общество

Умер создавший колонию «Белый лебедь» генерал ФСИН

Известия 06:21
Футбол

Агент Фернандеша рассказал о возможном переходе клиента в «Краснодар»

Агент португальского полузащитника Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза прокомментировал интерес к его клиенту со стороны «Краснодара».
RT на русском 10:47
Общество

В РАНХиГС назвали число самозанятых в России

Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.
Российская газета 07:54
Общество

В Комсомольске-на-Амуре наращивают дамбы до девяти метров

На всех временных защитных сооружениях организовано дежурство спасателей для мониторинга уровней воды и осуществления контроля обстановки, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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Технологии

Фитнес-приложение с искусственным интеллектом выйдет на iOS

Народные новости 17:25
Космос

NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.
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Происшествия

Безработная художница напала с ножом на ребенка в Тбилиси

Родители останавливают женщину, и она уходит. Злоумышленницей оказалась 51-летняя безработная художница.
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Политика

Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»

Российская газета 18:24
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16 детей заболели синдромом оборотня в Испании

В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
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Происшествия

Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях

Организованная группа неизвестных в среду вечером ворвалась в московский Театр.doc и сорвала спектакль "Выйти из шкафа", посвященный проблемам современных российских геев, сообщила режиссер Анастасия Патлай "Интерфаксу".
Интерфакс 15:19
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После обрушения стены здания в Новосибирске задержали трех человек

В Новосибирске задержали трех человек после обрушении стены здания, в результате которого погибли три человека.
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