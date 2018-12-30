Футбол

«Эвертон» дома уступил «Лестеру»
Советский спорт
10:00

Эвертон — Лестер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
46′
Рашид Геззаль
Марк Олбрайтон
Андре Гомеш
52′
58′
Джейми Варди
Андре Гомеш
Бернард Анисио
62′
Тео Уолкотт
Дженк Тосун
70′
75′
Джонни Эванс
Люка Динь
80′
Дженк Тосун
81′
90′+3′
Джейми Варди
Демарай Грэй
Команда из Ливерпуля занимает десятое место 27 очков. В следующем туре 12 января Лестер примет на своем поле Саутгемптон, а Эвертон днем позже сыграет дома с Борнмутом.
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