Команда из Ливерпуля занимает десятое место 27 очков. В следующем туре 12 января Лестер примет на своем поле Саутгемптон, а Эвертон днем позже сыграет дома с Борнмутом.

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Происшествия Происшествия В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека Три человека погибли в результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в своем Telegram-канале.

Политика Политика В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.

Происшествия Происшествия Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Происшествия Происшествия В Магнитогорске взорвалась маршрутка В центре Магнитогорска, где второй день проводят операцию по спасению пострадавших из рухнувшей многоэтажки, взорвался автомобиль.

Спорт Спорт В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменам, которые находятся в Московской лаборатории.

Политика Политика Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким» Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".

Происшествия Происшествия Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске 1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.

Политика Политика Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.

Происшествия Происшествия Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.

Политика Политика Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.

Происшествия Происшествия Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве В Сети появилось видео с места обрушения пешеходного моста в парке Горького в Москве. Инцидент произошел сразу после боя курантов.

Происшествия Происшествия Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл к дому в Магнитогорске, где накануне из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд.

Происшествия Происшествия Спасенного в Магнитогорске младенца доставят в Москву

Происшествия Происшествия Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.

Музыка Музыка Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»

Космос Космос Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.

Политика Политика Болсонару поблагодарил Трампа за поддержку Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поддержку.

Происшествия Происшествия В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.

Происшествия Происшествия Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.

Происшествия Происшествия В Германии водитель совершил наезд на группу людей Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.

Спорт Спорт Самуэльссон: РУСАДА снова перестаёт соответствовать требованиям Самуэльссон уверен, что российская сторона не выполнит обещание, а это означает, что РУСАДА вновь перестало соответствовать требованиям.

Кино Кино Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы» Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".

Общество Общество Альбац покинет пост главного редактора The New Times

Происшествия Происшествия День траура по погибшим в Магнитогорске начался в Челябинской области Ранее распоряжение объявить 2 января днем траура по погибшим при взрыве газа в одном из жилых домов Магнитогорска сделал губернатор Борис Дубровский.

Культура Культура В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Происшествия Источники Znak.com и 74.ru утверждают, что взрыв в жилом доме и инцидент с маршруткой в Магнитогорске были терактами Источники Znak.com и 74.ru утверждают, что взрыв в жилом доме и инцидент с маршруткой в Магнитогорске были терактами Неназванный источник Znak.com утверждает, что обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске утром 31 декабря и инцидент с маршруткой вечером 1 января были терактами.

Происшествия Происшествия Нападение с ножом в Манчестере расследуют как теракт Полиция Манчестера расследует нападение с ножом в новогоднюю ночь как террористический акт.