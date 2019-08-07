Футбол
«Эвертон» арендовал защитника «Монако»Матч ТВ 02:30
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Общество
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
Обновлено 06 августа в 10:02
Политика
Атамбаев намерен провести митинг в Бишкеке
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил своим сторонникам, что намерен провести митинг в Бишкеке.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В результате ДТП под Новороссийском погибли три человека
Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Пуликовский сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в результате ДТП под Новороссийском, в котором автобус и легковой автомобиль сорвались с обрыва, погибли три человека, ещё 32 пострадали.
Обновлено вчера в 18:28
Экономика
На российском fashion-рынке впервые за много лет сменился лидер
«Спортмастер» был лидером российского fashion-рынка долгие годы, однако в последнее время его выручка растет только за счет открытия новых магазинов, отметил гендиректор Infoline Иван Федяков.
Обновлено в 01:37
Политика
Следователь требует завести уголовное дело на Сталина
Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Лука Джорджевич может перейти в ЦСКА
ЦСКА рассматривает нападающего «Зенита» Луку Джорджевича в качестве замены Федора Чалова, за которого английский «Кристал Пэлас» предложил армейцам 23 миллиона фунтов, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Кино
Мединский привел в Кремль Тарантино
Глава Министерства культуры Владимир Мединский встретился с легендарным кинорежиссером Квентином Тарантино.
Обновлено 06 августа в 14:07
Происшествия
У моста Александра Невского водитель получил ножевое ранение в драке
У съезда с мота Александра Невского на Заневский проспект произошел дорожный конфликт, вылившийся в драку, в результате которой один человек получил ножевое ранение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 15:44
Энергетика
Белорусский участок «Дружбы» очищен от загрязнённой нефти
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Энергетика
Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель
Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено вчера в 09:59
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Посол США в России собрался в отставку
Как известно, Хантсман вступил в должность посла в РФ 3 октября 2017 года.
Обновлено 06 августа в 12:16
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале.
Обновлено вчера в 19:01
Технологии
Лучшие мобильные приложения сотовых операторов назвало Роскачество
В российском сегменте Google Play и App Store определены лучшие мобильные приложения сотовых операторов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Под Челябинском семья отравилась угарным газом
В Челябинской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Задержанные в Польше россияне арестованы
Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»
Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Здоровье
3D оборудование установили в Ивано-Матренинской детской больнице
Благотворительный фонд имени Юрия Тена вручил современное эндоскопическое оборудование центру хирургии новорожденных Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице.
Обновлено в 03:01
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Прокуратура расследует 15 дел о вырубке леса в Красноярском крае
В Красноярском крае расследуются 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса и должностных преступлениях чиновников.
Обновлено в 02:28
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Yamaha, Aeon и PGO первыми среди производителей электроскутеров станут использовать сменные батареи Gogoro
Тайваньский производитель электрических транспортных средств Gogoro назвал своих первых производственных партнёров.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика
Зеленский заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня звонил лидеру России Владимиру Путину, они обсуждали ситуацию в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:17