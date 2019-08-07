Футбол

«Эвертон» арендовал у «Монако» СидибеSoccer.ru 16:46

Победитель чемпионата мира Джибриль Сидибе следующий сезон проведет в "Эвертоне" на правах аренды. Права на футболиста по-прежнему принадлежат "Монако".
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