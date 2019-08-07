Футбол
«Эвертон» арендовал у «Монако» СидибеSoccer.ru 16:46
Победитель чемпионата мира Джибриль Сидибе следующий сезон проведет в "Эвертоне" на правах аренды. Права на футболиста по-прежнему принадлежат "Монако".
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:01, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
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Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
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Происшествия
В Кузбассе жестоко избили кемеровского правозащитника
В Кузбассе злоумышленники жестоко избили популярного правозащитника, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
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Происшествия
Киргизская полиция штурмует резиденцию экс-президента Атамбаева
В прямом эфире на Facebook на странице журналиста Мирбека Айтикеева было замечено, что спецназ в масках вошел в здание на территории комплекса в селе Кой-Таш под Бишкеком, в то время как сам Атамбаев и несколько его сторонников стояли во дворе.
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Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Политика
Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2
Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.
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Футбол
«Галатасарай» завоевал Суперкубок Турции
Галатасарай обыграл Акхисарспор в матче за Суперкубок Турции 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.
Обновлено в 18:45
Экономика
В России продажи автомобилей в кредит продолжают расти
Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.
Обновлено в 07:14
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Политика
Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы
Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил РФ в "пренебрежении" правилами и нормами, что, по его мнению, привело к прекращению действия Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:03
Футбол
«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Лукаку
Обновлено в 11:27
Теннис
Касаткина проиграла во втором круге турнира в Торонто
Обновлено в 19:00
Здоровье
В Курск с рабочим визитом приехал главный онколог страны
Актуальные вопросы онкологии врио губернатора Роман Старовойт обсудил на встрече с главным внештатным онкологом Минздрава РФ Андреем Каприным.
Обновлено в 09:47
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено в 13:25
Общество
Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте
Служба лучевой диагностики Москвы Лучевая диагностика объединяет компьютерную и магнитно-резонансную томографию, ультразвуковую и радиодиагностику.
Обновлено в 11:34
Здоровье
О пользе и вреде молочных продуктов
Споры о пользе и вреде молочных продуктов ведут медики по всему миру уже не одно десятилетие.
Обновлено в 19:51
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Космос
Live: запуск ракеты Atlas V со спутником AEHF-5
Запуск ракеты произведут с площадки пускового комплекса номер 41 на мысе Канаверал. AEHF-5 — американский спутник связи военного назначения.
Обновлено в 12:59
Здоровье
Ученые опровергли пользу БАДов в борьбе с заболеваниями сердца
Американская некоммерческая организация Mayo Clinic протестировала эффективность БАДов при заболеваниях сердца.
Обновлено в 19:00
Культура
Всероссийский агрофестиваль пройдёт 9-10 августа в Удмуртии
Всероссийский агрофестиваль Agro.Pro-2019 пройдёт 9 и 10 августа в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Обновлено в 16:22
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Общество
Непогашенные кредиты имеются у 51% российских семей
В России живет в долг каждая вторая семья 7 августа. Непогашенный кредит, как выяснилось, имеется у половины семей в России.
Обновлено в 05:23
Политика
Мадуро призывает провести 10 августа всемирную акцию против Трампа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призывает всех принять участие во всемирной акции протеста против американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 20:17
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Политика
Пакистан решил снизить уровень дипотношений с Индией
Обновлено в 12:17