Футбол
«Эвертон» арендовал футболиста «Монако» СидибеRT на русском вчера в 17:50
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе. Как сообщает официальный сайт «Эвертона», игрок арендован на один год с правом выкупа. В прошлом сезоне Сидибе сыграл 26 матчей во французской Лиге 1 и сделал три результативные передачи.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
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Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
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Xiaomi создала черно-белый карманный принтер за $42
Печатает аппарат с разрешением 306dpi. Недостатком принтера можно назвать то, что он печатает только черно-белое изображение.
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Энергетика
«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
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Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее
По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
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Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
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Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
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Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ
Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:27
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Общество
Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни
Атмосферный фронт подойдет к Москве к 20:00, он принесет ливни со шквалистым ветром, которые могут продолжаться до утра пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:42
Экономика
Минсельхоз прокомментировал сообщение о резком подорожании хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба.
Обновлено в 07:18
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Спорт
Морозов и Симонова стали победителями этапа Кубка мира в Китае
Обновлено в 09:50
Хоккей
Минское «Динамо» уступило московскому «Динамо» в Нижнем Новгороде
Минское «Динамо» потерпело поражение от московского «Динамо» в матче предсезонного Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 1:4. У московской команды на турнире две победы в двух играх, на счету Минска одна победа в двух матчах.
Обновлено в 10:27
Наука
Нейросети Google принесли не прибыль, а полумиллиардные убытки
Согласно официальной финансовой отчётности, которую изучил Bloomberg, в прошлом году выручка выросла до 125 миллионов долларов (около 8,1 миллиарда рублей), но при этом убытки составили более 570 миллионов (37,2 миллиарда рублей).
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Милла Йовович заявила о третьей беременности
Голливудская актриса Милла Йовович заявила о третьей беременности.
Обновлено в 00:45
Футбол
«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»
Обновлено в 06:36
Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
Обновлено в 09:45
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский "Спартак" 8 августа проведет выездную встречу с "Туном" в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева доставили к следователям
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который сдался силовикам после штурма, отвезли в главное следственное управление ГКНБ.
Обновлено в 10:34