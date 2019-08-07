Футбол

«Эвертон» арендовал футболиста «Монако» СидибеRT на русском 17:50

Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе. Как сообщает официальный сайт «Эвертона», игрок арендован на один год с правом выкупа. В прошлом сезоне Сидибе сыграл 26 матчей во французской Лиге 1 и сделал три результативные передачи.
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«Монако» отдал Сидибе в аренду «Эвертону»

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