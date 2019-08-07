Футбол
«Эвертон» арендовал футболиста «Монако» СидибеRT на русском вчера в 17:50
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе. Как сообщает официальный сайт «Эвертона», игрок арендован на один год с правом выкупа. В прошлом сезоне Сидибе сыграл 26 матчей во французской Лиге 1 и сделал три результативные передачи.
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Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
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Атамбаев признался, что стрелял во время штурма
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Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям.
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ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
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Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
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Цены на нефть растут после резкого падения
В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения.
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Месяц, вай: перелеты в Грузию подорожали почти в полтора раза
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Обновлено вчера в 17:02
Экономика
«Ведомости» узнали о планах Минфина сократить функции министерств
Минфин РФ планирует повысить эффективность органов госуправления путем избавления министерств от части функций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы.
Обновлено в 03:09
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
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Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
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«Газпром» может осенью продать свои акции еще на 200 млрд рублей
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МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ
Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет.
Обновлено 06 августа в 20:11
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Женщина погибла после нападения бойцовской собаки в Уфе
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Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Захарова прокомментировала отставку посла США в России
Напомним, посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке, он покинет свой пост 3 октября.
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Недвижимость
Цены на новостройки в Сочи достигли исторического рекорда
В бизнес-классе цена "квадрата" выросла на 6% до 181,5 тыс. руб. Сегодня в продаже на первичном рынке в Сочи, по данным Macon, находится более 12,6 тыс. квартир и апартаментов.
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Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
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ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
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Под Челябинском семья отравилась угарным газом
В Челябинской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Обновлено в 01:49