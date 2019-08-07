Футбол
«Эвертон» арендовал футболиста «Монако» СидибеRT на русском 17:50
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе. Как сообщает официальный сайт «Эвертона», игрок арендован на один год с правом выкупа. В прошлом сезоне Сидибе сыграл 26 матчей во французской Лиге 1 и сделал три результативные передачи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Происшествия
СК проверит информацию СМИ о возможных пытках в «Крестах»
Следственные органы проводят доследственную проверку после появившейся в СМИ информации о возможных пытках в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известного как "Кресты-2", сообщает в среду пресс-служба петербургского СУСК.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Автобус с туристами сорвался с обрыва под Новороссийском
Рейсовый автобус и два автомобиля столкнулись под Новороссийском на трассе А-146, шесть человек спасены, судьба еще почти сорока неизвестна, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 16:26
Футбол
«Милан» откроет академию в Воронеже
Обновлено в 12:50
Происшествия
Появилось видео с места жесткого ДТП на трассе «Сортавала»
В среду, 7 августа, на трассе «Сортавала» в Ленобласти случилось жесткое ДТП, в результате которого получили травмы три ребенка и женщина.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика.
Обновлено в 11:47
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Игры
В играх на платформах Microsoft, Nintendo и Sony будут указывать шансы выпадения предметов из лутбоксов
Sony, Nintendo и Microsoft согласились раскрывать редкость и шансы выпадения предметов из лутбоксов во всех новых играх, которые будут выходить на их платформах.
Обновлено в 12:51
Культура
Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке
Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
В Великобритании нашли работающего строителем двойника Брэда Питта
В Великобритании нашли двойника американского актера Брэда Питта.
Обновлено в 08:29
Кино
Вышел трейлер документального фильма о писателе Сорокине
В Сети появился трейлер документального фильма о писателе Владимире Сорокине «Сорокин трип». Ролик публикует YouTube-канал «Медузы».
Обновлено в 11:53
Общество
Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте
Количество исследований на КТ и МРТ, например, увеличилось в шесть раз, они стали доступными, и по сравнению с ведущими странами и городами мы выглядим очень неплохо.
Обновлено в 15:16
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:58
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Смартфоны со стилусами линейки Note Samsung начала производить в 2011 году и с тех пор выпущено девять поколений устройств.
Обновлено в 16:12
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Хоккей
Московское «Динамо» одолело «Торпедо» на турнире в Нижнем Новгороде
Московское «Динамо» успешно стартовало на Кубке губернатора Нижегородской области.
Обновлено в 14:20
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Стало известно, где похоронят Вилли Токарева
Обновлено в 04:36
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ
Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ.
Обновлено в 17:16
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Туристический автобус загорелся в Греции
Обновлено в 17:37
Здоровье
В четырех регионах УрФО растет заболеваемость ВИЧ
По данным сборника Министерства здравоохранения РФ сразу в нескольких регионах УрФО зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ по итогам прошлого года.
Обновлено в 07:07
Футбол
Краснодар — Порту 0:1
Обновлено в 14:54
Интернет
Подрядчики Microsoft прослушивают разговоры пользователей в Skype
Фото: iStock Подрядчики Microsoft прослушивают голосовые записи пользователей, которые используют встроенный в Skype автоматический переводчик и голосового помощника Cortana.
Обновлено в 15:38
Баскетбол
Пол Джордж может пропустить начало сезона
Форвард «Клипперс» Пол Джордж с высокой вероятностью пропустит начало регулярного чемпионата.
Обновлено в 17:01