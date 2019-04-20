Футбол

«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата АнглииSputnik Грузия вчера в 15:04

Эвертон — Манчестер Юнайтед
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
13′
Идрисса Гуйе
23′
Гильфи Сигурдссон
28′
46′
Фред
Скотт Мактомини
46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
51′
Люка Динь
56′
Тео Уолкотт
64′
68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
76′
77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
85′
В XXXIV туре подопечным Сульшера предстоит непростой вояж в Ливерпуль в гости к "Эвертону", посередине недели состоится отложенная домашняя игра против "Мансити", а в следующие выходные "МЮ" сыграет на "Олд Траффорд" с "Челси".
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