«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата АнглииSputnik Грузия вчера в 15:04

В XXXIV туре подопечным Сульшера предстоит непростой вояж в Ливерпуль в гости к "Эвертону", посередине недели состоится отложенная домашняя игра против "Мансити", а в следующие выходные "МЮ" сыграет на "Олд Траффорд" с "Челси".

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Политика Зеленского обвинили в нарушении закона о тайне голосования Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон о тайне голосования, показав свой бюллетень журналистам.

Спорт Загитова показала видео выступления ее собаки на льду Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».

Хоккей Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира После второго периода сборная России проигрывала уже в две шайбы.

Политика Ополченцев из ДНР и ЛНР предложили называть боевиками Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил на законодательном уровне закрепить новую терминологию в отношении ополченцев самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Происшествия В Туле военнослужащий подорвался на гранате По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.

Происшествия Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов Взрывы прозвучали в столице страны Коломбо и его пригородах, городе Негомбо неподалеку и в городе Баттикалоа на восточном побережье острова, три — в католических церквях, где в этом время шла пасхальная служба.

Общество Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, что первый Северомуйский тоннель, который строился в течение 25 лет, представляет собой "бутылочное горлышко" на БАМе.

Политика Адвокат Трампа сообщил о связях Клинтон с Украиной О связях сотрудников предвыборного штата экс-госсекретаря и несостоявшегося президента США Хиллари Клинтон с представителями Украины стало известно от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Энергетика Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".

Футбол ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.

Экономика Спрос на летние речные круизы по России в этом году вырос на 10-15% Туроператоры говорят о росте спроса на круизы по рекам России летом-2019, несмотря на подорожание путевок, некоторые даты на ряде маршрутов уже загружены полностью, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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Общество Умер телеведущий и диктор Михаил Быков Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.