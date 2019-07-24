Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко перед домашним первым матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи" сообщил о травме форварда Эванса Кангва. 26-летний замбийский футболист получил повреждение в гостевой встрече 2-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:2).

Эванс Кангва из-за травмы не сыграет в матче «Арсенала» с «Нефтчи»

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