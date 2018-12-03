Футбол

Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»
Матч ТВ
вчера в 14:49

Арсенал (Тула) — Зенит
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
21′
Далер Кузяев
Виктор Альварес
21′
Резиуан Мирзов
39′
Резиуан Мирзов
41′
41′
Леандро Паредес
53′
Далер Кузяев
57′
Эрнани
71′
Артем Дзюба
73′
Леандро Паредес
Игорь Смольников
Эванс Кангва
74′
Зелимхан Бакаев
77′
79′
Миха Мевля
Антон Заболотный
Зелимхан Бакаев
Игорь Горбатенко
83′
84′
Себастьян Дриусси
Клаудио Маркизио
86′
Александр Анюков
Эванс Кангва
Огнен Ожегович
90′+3′
Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
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Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»

Sportbox.RUвчера в 14:49
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