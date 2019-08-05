Пожар и взрывы произошли на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Проводится эвакуация в радиусе 20 км от места инцидента.

На территории воинской части в Красноярском крае произошёл взрыв

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