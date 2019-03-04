Эусебио Ди Франческо может покинуть свой постВсе про Спорт ру вчера в 23:14

Главный тренер «Ромы» покинет свой пост в случае неудачи в Лиге чемпионов. Руководство столичного клуба поставило Ди Франческо ультиматум, по которому наставник «Ромы» будет уволен в случае вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов.

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