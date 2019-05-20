Баскетбол
Этторе Мессина: «ЦСКА заслужил победу в Евролиге»Матч ТВ 01:37
Бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина высказался о победе армейцев в финале Евролиги над «Анадолу Эфес» (91:83).
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Мессина уверен, что баскетболисты ЦСКА заслужили победу в Евролиге
Московский Комсомолецвчера в 18:15
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