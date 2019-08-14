Футбол
"Это вообще законно?" Нападающий "Торпедо" забил сумасшедший голРИА Новости 17:34
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Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
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Иван Сергеев
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Иван Сергеев
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Нападающий московского "Торпедо" Иван Сергачев забил невероятный по красоте гол в домашнем матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против курского "Авангарда". Встреча, прошедшая в среду в российской столице, завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
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