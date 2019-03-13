Футбол
«Это катастрофа»: поле стадиона в Киеве привело тренера «Челси» в ужасРИА Новости 16:17
Лига Европы, 1/8 Финала
Стадион «Олимпийский»
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри выразил недовольство качеством газона на стадионе в Киеве, где английской команде предстоит сыграть с "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
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