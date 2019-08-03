Футбол

«Это игровой момент». Кононов прокомментировал удаление ПонсеSportbox.RU 15:03

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 4-го тура РПЛ против «Динамо» рассказал о своих отношениях с болельщиками красно-белых, а также прокомментировал информацию относительно трансфера Гуса Тила в команду и то, что произошло в моменте с ударом Эсекьеля Понсе в живот Антону Шунину.
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Олег Кононов
Это был риск. Вчера он провёл первую тренировку, но ход игры складывался так, что нужен был игрок, который будет стараться искать свободные зоны, где можем убежать в контратаки.
— Олег Кононов, футболистRT на русском 14:34

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