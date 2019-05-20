Футбол

«Это были 12 замечательных лет». Рибери — о карьере в «Баварии»Sport24.ru 01:24

РБ Лейпциг — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, Финал, вчера
Стадион «Олимпияштадион»
29′
Роберт Левандовски
Тайлер Адамс
Конрад Лаймер
65′
65′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
Вилли Орбан
Дайо Упамекано
70′
73′
Серж Гнабри
Арьен Роббен
78′
Кингсли Коман
Ибраима Конате
Амаду Айдара
82′
Дайо Упамекано
82′
85′
Роберт Левандовски
86′
Роберт Левандовски
87′
Кингсли Коман
Франк Рибери
Полузащитник Франк Рибери прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» (3:0) в финале Кубка Германии. Для 36-летнего француза этом матч был последний за «Баварию». Рибери покидает клуб, за который выступал с 2007 года.
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