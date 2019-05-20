«Это были 12 замечательных лет». Рибери — о карьере в «Баварии»Sport24.ru 01:24

Полузащитник Франк Рибери прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» (3:0) в финале Кубка Германии. Для 36-летнего француза этом матч был последний за «Баварию». Рибери покидает клуб, за который выступал с 2007 года.

«Это были 12 замечательных лет». Рибери — о карьере в «Баварии»

Все про Спорт ру

Политика Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.

Происшествия Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Происшествия В Подмосковье таксист устроил стрельбу во время конфликта В Московской области произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает телеканал "360".

Музыка Шнуров впервые прокомментировал скандал вокруг «Голос. Дети» Певец не исключил, что в дальнейшем снова может принять участие в съёмках шоу в качестве наставника, если ему поступит такое предложение.

Армия и оружие Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Авто Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Шоу-бизнес Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.

Политика Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел с должности В должности заместителя губернатора Юрий Молодченко курировал вопросы экономического развития Ростовской области и установления тарифов.

Музыка Бузова предложила Киркорову спеть дуэтом на Евровидении Певица Ольга Бузова предложила своему коллеге Филиппу Киркорову организовать совместное выступление на Евровидении в 2020 году.

Экономика В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.

Общество Побежали: главный забег «Липецкого полумарафона» начался С Соборной площади стартовали участники главных забегов "Липецкого полумарафона" - на 21,1 км и на 10 км. В забеге на 10 км принимает участие врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

Футбол Тьерри Анри может возглавить «Бетис» Анри был назначен главным тренером "Монако" в октябре прошлого года, но спустя три месяца был уволен со своего поста после серии неудачных результатов.

Общество Зеленский: в сердце Киева рождается свобода Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.

Происшествия Мужчина и трое детей погибли на пожаре в Красноярском крае Трое детей и мужчина погибли в результате пожара в частном доме в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Шоу-бизнес Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять с днем рождения свою бывшую жену — Кристины Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.

Футбол Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о приобретении «Лидса» Как сообщает Daily Mail, катарские инвесторы ведут переговоры о приобретении «Лидса», который выступает в Чемпионшипе.

Политика Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне.

Музыка В Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Музыкальный Олимп» 26 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Дм. Шостаковича открывается Международный фестиваль "Музыкальный Олимп".

Футбол Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны Гаскойна Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Портсмута" Харри Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны экс-игрока сборной Англии Пола Гаскойна.

Происшествия Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.

Происшествия У берегов Японии столкнулись два грузовых судна Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Общество Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.