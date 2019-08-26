Футбол
«Это был важный день для него». Эрнесто Вальверде — о ГризманнеСпорт-Экспресс вчера в 19:05
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Бетисом» (5:2) во втором туре чемпионата Испании, отдав должное нападающему Антуану Гризманну. Новичок каталонцев оформил дубль.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Тюмени машина сбила двух девушек
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя
Неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомета здание Мостобуда (Мостострой), пишет УНИАН.
Обновлено вчера в 21:10
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева успокоила россиян, благословив Светлану Лободу
На ролике запечатлено, как Алла Борисовна в короткой стихотворной форме нахваливает Светлану, отмечая, что пока Лобода поет, страна может жить спокойно.
Обновлено в 02:48
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбой в работе сервиса.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Масштабные учения начались в шести регионах ЮВО
На территории Южного военного округа (ЮВО) стартовали масштабные двусторонние командно-штабные учения при участии 8,2 тыс. человек.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено вчера в 15:23
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями»
Спартак с 14-ю очками поднялся на второе место. В следующем туре красно-белые сыграют дома с Зенитом.
Обновлено вчера в 14:05
Кино
Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» пройдет в Иркутске с 19 по 23 сентября
Напомним, Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» учрежден Союзом кинематографистов России и Иркутским отделением Союза кинематографистов России и проводится с 1999 года.
Обновлено в 02:33
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Пятимесячному малышу удалили гигантскую опухоль мозга в Казани
В ДРКБ ребенок поступил с гигантской опухолью головного мозга, поразившей половину правового полушария, сообщили в пресс-службе минздрава РТ.
Обновлено вчера в 06:05
Общество
Россиянам дали советы по защите детей от травли в интернете
Российским родителям рекомендовали научить ребенка игнорировать травлю в интернете, договориться с обидчиком или обратиться в суд.
Обновлено в 02:14
Политика
Китай выступает против эскалации торгового конфликта с США
Китай готов к диалогу с США по устранению торговых противоречий и выступает против эскалации торгового конфликта.
Обновлено в 00:17
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Футбол
Икарди хочет остаться в «Интере» и отклонил все предложения
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Обновлено в 02:03
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Политика
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
Обновлено вчера в 19:29
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Меркель назвала место следующей встречи «нормандской четверки»
По словам Меркель, ФРГ и Франция работают над организацией этой встречи и стараются, чтобы она прошла в ближайшее время, передает «Газета.ру».
Обновлено в 02:43
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено 24 августа в 05:25
Политика
Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомб
Президент США Дональд Трамп предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами.
Обновлено в 01:35