Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Бетисом» (5:2) во втором туре чемпионата Испании, отдав должное нападающему Антуану Гризманну. Новичок каталонцев оформил дубль.

«Это был важный день для него». Эрнесто Вальверде — о Гризманне

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