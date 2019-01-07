Футбол
Это’О: темнокожих тренеров рассматривают как людей второго сорта
Это’О: темнокожих тренеров рассматривают как людей второго сортаЧемпионат05:00
Некоторые темнокожие футболисты не становятся тренерами, но, конечно, многие поступают иначе. Африканские тренеры есть, но проблема заключается в том, что по отношению к ним нет того доверия, которое оказывается другим.
Чемпионат05:00
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Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Обновлено в 06:40
Экономика
В Госдуме поддержали идею удвоить МРОТ
Идея расширения потребительской корзины до уровня МРОТ, доведённого до уровня в 25 тысяч рублей, заслуживает реализации, однако на данный момент подобные законодательные инициативы правительство не поддерживает и рекомендует отклонять, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Обновлено в 05:18
Политика
В Габоне военные объявили о захвате власти
Обновлено в 02:18
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание
10-месячный мальчик Ваня, найденный под завалами дома в Магнитогорске через 30 часов после обрушения части здания, пришел в себя.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
В Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с Россией
Обновлено в 05:15
Происшествия
В районе Дарданелл погиб российский капитан сухогруза
Как рассказал собеседник агентства, по данным турецкой стороны, сухогруз "Канопус" шел из Черного моря, миновал Босфор и двигался через Мраморное море в сторону Дарданелл.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Религия
Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.
Обновлено в 03:24
Кино
В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено в 00:05
Политика
Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Политика
Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости
В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.
Обновлено в 05:00
Кино
В интернете появились первые кадры нового сезона «Игры престолов»
"Игра престолов" стала одним из самых популярных сериалов последних лет - фанаты удивительного мира и хитроумных интриг с нетерпением ожидают каждый новый сезон.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Энергетика
Brent и WTI подорожали почти на 3%
Обновлено в 07:12
Происшествия
Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику
"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Политика
Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца
Обновлено в 04:57
Политика
Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на ВЭФ-2019
«Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:02
Авто
Маск анонсировал начало строительства завода Tesla в Шанхае
Основатель Tesla Илон Маск объявил, что в понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительство завода по производству автомобилей Tesla.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Установлены все детали покушения на Скрипаля
Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В Москве обнаружена авиабомба времён Великой Отечественной войны
Авиационная бомба времён Великой Отечественной войны была обнаружена на юге Москвы.
Обновлено в 05:37
Путешествия
В Японии введен налог на выезд из страны
Обновлено в 00:35
Футбол
Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Самедов подпишет контракт с самарскими "Крыльями Советов" до конца сезона, к новой команде он присоединится 11 января, заявил РИА Новости директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов.
Обновлено в 05:07
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Т-34»
Фильм «Т-34» вышел в российский прокат 27 декабря в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широком прокате появился 1 января.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
Появилась информация о задержании футболиста Уэйна Руни
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Краснодар» объявил о приобретении хавбека сборной Швеции Олссона
Обновлено в 04:24
Политика
Путин 8 января совершит рабочую поездку в Калининград
Президент России Владимир Путин 8 января совершит рабочую поездку в Калининград, в ходе которой посетит Калининградское подземное хранилище газа, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:09
Общество
В Курске люди устроили давку из-за бесплатных конфет от ЛДПР
Праздничные мероприятия курского регионального отделения ЛДПР 3 и 5 января закончились давкой во время раздачи сладких подарков и сувениров с символикой партии.
Обновлено в 06:55