Футбол
Это’О советует Салаху перейти в «Барселону»Евро-футбол.ру вчера в 10:43
Если у Салаха есть шанс переехать в лучшую лигу мира, которой является испанская Ла Лига, он должен подписать контракт с "Барселоной".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Политика
В Крыму потребовали от Украины освободить жителя Севастополя
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 02:16
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Политика
В Грузии кинотеатры приостановили показ фильмов на русском языке
Что еще известно: С 20 июня в Тбилиси проходят масштабные акции протеста, поводом для которых стало выступление в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Соратник Эрдогана проиграл выборы мэра в Стамбуле
Обновлено в 01:47
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено
Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
В Черногории арестовали казино сына Тельмана Исмаилова
В Черногории арестованы активы Алекпера Исмаилова, который является сыном бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Футбол
РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду
Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Теплоход сел на мель в Керченском проливе
В середине мая сухогруз «Омский-143», перевозивший кукурузу, сел на мель на Волге недалеко от Саратова.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Общество
Митинг против политических репрессий начался в Москве
Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Гаджеты
В сентябре Apple представит не только новые iPhone, но и 16-дюймовый MacBook Pro
По данным аналитика IHS Markit Джеффа Лина (Jeff Lin), устройство выйдет в сентябре текущего года – и у Apple нет никаких причин переносить срок премьеры.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации народными депутатами кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Более 400 пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали коллективный иск против корпорации Boeing, требуя компенсации за «беспрецедентное сокрытие» компанией «известных дефектов конструкции» самолетов 737 MAX, сообщает ABC News со ссылкой на исковое заявление.
Обновлено вчера в 08:20
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Кино
«История игрушек — 4» возглавила российский прокат
Обновлено в 00:38
Политика
Мэр Челябинска подал в отставку
Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.
Обновлено в 00:50
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
В воскресенье Зурабишвили не стала отвечать на вопрос Euronews, что она имела в виду, но заявила, что туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, а политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего.
Обновлено вчера в 17:03
Финансы
Курс доллара снизился до 62,98 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05