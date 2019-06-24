Футбол
Это’О советует Салаху перейти в «Барселону»Евро-футбол.ру вчера в 10:43
Если у Салаха есть шанс переехать в лучшую лигу мира, которой является испанская Ла Лига, он должен подписать контракт с "Барселоной".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:09, Вашингтон
Политика
ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Верховную раду экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Два военных самолета США заметили у Крыма
У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 14:21
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
Разработчик винтовки ORSIS Т-5000 создаcт новое снайперское оружие
Разработчик знаменитой высокоточной винтовки ORSIS Т-5000 ведет опытно-конструкторские работы по созданию нового снайперского оружия, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) Владимир Злобин.
Обновлено в 01:02
Общество
СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона
Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Религия
С понедельника у православных начинается Петров пост
В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
На Украине рассказали о встрече Зеленского с Путиным
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что встреча президента страны Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в будущем может состояться.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах
В прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс неизвестными выведены из строя пять подводных нефтяных трубопроводов.
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
В Приморье ОПГ под видом борцов против наркотиков похищала людей
Во Владивостоке перед судом предстанут шесть местных жителей, которые в течение года похищали приморцев, предъявили им обвинения в распространении наркотиков и требовали деньги с потерпевших деньги под угрозой возбудить уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Кубок Африки. Сенегал победил Танзанию, Алжир обыграл Кению
Египет с Мо Салахом в матче открытия Кубка Африки-2019 переиграл Зимбабве (1:0).
Обновлено 21 июня в 05:38
Шоу-бизнес
«Для тупых объясняю»: Слепаков прокомментировал шутку о врачах
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Девочка из Крыма обратилась с просьбой к Зеленскому
Семилетняя Варвара Резуник выступила с обращением в адрес президента Украины Владимира Зеленского, она попросила освободить отца.
Обновлено вчера в 04:54
Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей
Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян — 48% — не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 22:42
Культура
Экспонаты из собрания Эрмитажа и галереи Уффици покажут на ВЭФ-2019
Власти Приморья разработали культурную программу для гостей и участников пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, которая включает пленэр, концерты и выставку экспонатов из собрания Эрмитажа и галереи Уффици, сообщает администрация региона.
Обновлено в 00:41
Политика
Президент Грузии осудила запрет Путина на посещение страны россиянами
Как передает Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила такое решение своего российского коллеги, призвав решать политические проблемы без ущерба для туристического бизнеса.
Обновлено вчера в 01:01
Шоу-бизнес
Елизавета II взяла «под колпак» жизнь Маркл и принца Гарри
Обновлено вчера в 20:14
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Обновлено вчера в 17:03
Спорт
Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Турцию задержали на 8 часов
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил об операции по смене пола
Актер Алексей Панин заявил, что сделал операцию по смене пола.
Обновлено вчера в 22:24