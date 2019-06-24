Футбол
Это’О советует Салаху перейти в «Барселону»Евро-футбол.ру вчера в 10:43
Если у Салаха есть шанс переехать в лучшую лигу мира, которой является испанская Ла Лига, он должен подписать контракт с "Барселоной".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
«Камаз» снова понизил прогноз-2019 по рынку тяжелых грузовиков в РФ
"Камаз" снова понизил прогноз по рынку тяжелых грузовиков (14-40 тонн) в России на 2019 год – на этот раз с 58 тысяч до максимум 52 тысяч штук, сообщил замглавы компании Сергей Афанасьев на пресс-конференции Объединения автопроизводителей России.
Обновлено в 04:31
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате
Обновлено вчера в 03:31
Политика
Слуцкий оценил условия возвращения России в ПАСЕ от фонда MH17
По словам Слуцкого, заявления фонда являются «полностью несостоятельными».
Обновлено в 03:52
Гаджеты
Intel показала свою первую видеокарту на видео
Компания Intel неоднократно демонстрировала различные варианты видеокарт, которые сразу же приписывали первой коммерческой модели.
Обновлено в 00:37
Наука
Ученые определили опасную дозу алкоголя
После употребления малых доз алкоголя испытуемые были уверены, что они контролируют ситуацию, однако на самом деле все было не так.
Обновлено в 05:15
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Авто
Авторынок Британии продолжил падение в мае
Авторынок Великобритании в мае снизился на 4,6% и составил 183 724 автомобиля.
Обновлено в 03:44
Экономика
В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова
Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Политика
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу
Обновлено вчера в 15:15
Энергетика
«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ
Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
Обновлено в 04:25
Авто
Новый Mini John Cooper Works GP вывели на Нюрбургринг
На проходящей в Германии суточной гонке под названием «24 часа Нюрбургринга» бренд Mini продемонстрировал закамуфлированный экземпляр своего самого мощного авто - John Cooper Works GP.
Обновлено вчера в 05:36
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Керченском проливе теплоход сел на мель
Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Кино
Мединский назвал фильм «Курск» спорным
Глава Минкультуры России Владимир Мединский считает фильм "Курск" спорным, однако добавил, что с помощью программы кинофикации малых и средних городов у россиян появилось больше современных возможностей посмотреть картину и составить свое мнение.
Обновлено в 02:33
Футбол
Морозов продлил контракт с футбольным клубом «Динамо»
Обновлено в 05:25
Политика
Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины
Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
На «Армии-2019» впервые покажут экспериментальное оружие 1960-1980-х годов
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в ходе форума "Армия-2019" представит экспозицию своих экспериментальных разработок в сфере стрелкового оружия, ранее не демонстрировавшихся широкой публике, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 04:51
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Футбол
Грузинские футболисты надели футболки с антироссийскими лозунгами
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Тарзан отбирает у нее еду
Клянусь! - призналась Королева.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов
Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19