Футбол

Это’О советует Салаху перейти в «Барселону»Евро-футбол.ру вчера в 10:43

Если у Салаха есть шанс переехать в лучшую лигу мира, которой является испанская Ла Лига, он должен подписать контракт с "Барселоной".
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Это`О: «Барселона» подойдет Салаху больше, чем «Реал»

Sport24.ruвчера в 20:09

Это’О посоветовал Салаху перейти в «Барселону»

Чемпионатвчера в 19:59

Это’О советует Салаху перейти в «Барселону»

Евро-футбол.рувчера в 10:43

Это’О: «Салаху стоит перейти в „Барселону“»

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Это’О посоветовал Салаху перейти в «Барселону»

Матч ТВвчера в 11:19

Это’О призвал Салаха перейти в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 19:07
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Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

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Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
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Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Авторынок Британии продолжил падение в мае

Авторынок Великобритании в мае снизился на 4,6% и составил 183 724 автомобиля.
Обновлено в 03:44
Экономика

В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова

Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04
Наука

В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком

Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Политика

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

Обновлено вчера в 15:15
Энергетика

«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ

Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
Обновлено в 04:25
Авто

Новый Mini John Cooper Works GP вывели на Нюрбургринг

На проходящей в Германии суточной гонке под названием «24 часа Нюрбургринга» бренд Mini продемонстрировал закамуфлированный экземпляр своего самого мощного авто - John Cooper Works GP.
Обновлено вчера в 05:36
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
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ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
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Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Керченском проливе теплоход сел на мель

Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Кино

Мединский назвал фильм «Курск» спорным

Глава Минкультуры России Владимир Мединский считает фильм "Курск" спорным, однако добавил, что с помощью программы кинофикации малых и средних городов у россиян появилось больше современных возможностей посмотреть картину и составить свое мнение.
Обновлено в 02:33
Футбол

Морозов продлил контракт с футбольным клубом «Динамо»

Обновлено в 05:25
Политика

Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

На «Армии-2019» впервые покажут экспериментальное оружие 1960-1980-х годов

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в ходе форума "Армия-2019" представит экспозицию своих экспериментальных разработок в сфере стрелкового оружия, ранее не демонстрировавшихся широкой публике, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 04:51
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Футбол

Грузинские футболисты надели футболки с антироссийскими лозунгами

Обновлено вчера в 09:05
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Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
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Обновлено вчера в 17:03
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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