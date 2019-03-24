Этери Тутберидзе рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой-2018Известия 13:19

Тренер российской фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о личной трагедии в семье во время Олимпиады 2018 года. Письмо о пережитом тренер опубликовала в своем профиле в Instagram в воскресенье, 24 марта.

Спорт день за днем

Этери Тутберидзе рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой-2018

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