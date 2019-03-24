Тутберидзе поделилась деталями об уходе Медведевой и болезни материРБК 15:34

Говорят, что Бог дает нам по заслугам и силам. Господи, я бесконечно благодарна тебе, что многолетняя работа принесла наивысшие спортивные плоды. И дай нам силы, Господи, дай нам силы, чтобы перелистнуть эту страницу жизни.

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram написала, что накануне ее отъезда на сборы перед Олимпиадой-2018 в южнокорейском Пхёнчхане ее матери поставили диагноз рак головного мозга.

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Тутберидзе поделилась деталями об уходе Медведевой и болезни матери

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