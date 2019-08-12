Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августеИнтерфакс 03:37
Закрытие сделки запланировано на август 2019 года, подтвердили в компании. Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма
Нападающий петербургского "Зенита" Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.
Обновлено в 05:27
Автоспорт
Албон заменит Гасли в Red Bull, Квят останется в Toro Rosso
Обновлено в 09:23
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
СМИ: Установлена личность полицейского, ударившего девушку на митинге в живот
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Первый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину
20-летний член партии «Яблоко» Валерий Костенок, фигурант дела о массовых беспорядках в Москве на митинге 27 июля, раскаялся и признал вину, сообщил следователь в Басманном суде.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Токаев переназначил Даригу Назарбаеву депутатом Сената парламента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой, ранее избранной председателем Сената парламента республики.
Обновлено в 09:26
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
Обновлено в 08:17
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Обновлено в 08:49
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Политика
В киевских магазинах появились дневники с картой Украины без Крыма
В сети гипермаркетов в Киеве продают дневники, на которых изображена карта страны без Крымского полуострова.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Своя надежная сотовая связь появится у российских военных
Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в составе бригад управления Минобороны России.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Общество
Назначен новый руководитель Екатеринбургского цирка
Новым руководителем Екатеринбургского государственного цирка с 12 августа стала Тамара Бортникова. Об этом сообщили на сайте Росгосцирка.
Обновлено в 09:04
Космос
Названа зарплата астронавтов в NASA
Названа зарплата астронавтов в NASA По словам Скотта Келли, совершившего годовую экспедицию на МКС, астронавтам также выплачивают страховку, больничный и отпуск.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:53
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус
Австралийский актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарий по поводу своего расставания с американской певицей и актрисой Майли Сайрус.
Обновлено в 10:05
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Финансы
ING указывает на повышенный риск укрепления доллара до 67 рублей
До конца третьего квартала ожидается повышение изменчивости курса рубля по отношению к доллару, при этом риски для диапазона 63 — 67 рублей за единицу американской валюты смещены в сторону достижения его верхней границы.
Обновлено в 09:25
Кино
Первая часть «Оно» повторно выйдет в российский прокат
Обновлено в 10:17
Происшествия
Группа неизвестных напала на сотрудников Росгвардии в Ульяновске
СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения группы лиц на сотрудников Росгвардии. Инцидент произошёл в Ульяновске.
Обновлено в 04:12
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41