Экономика

«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августеИнтерфакс 03:37

Закрытие сделки запланировано на август 2019 года, подтвердили в компании. Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
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Группа «Эталон» в августе закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест»

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