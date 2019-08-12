Закрытие сделки запланировано на август 2019 года, подтвердили в компании. Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".

«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе

Происшествия В Москве умерла DJ Жанна Рассказова В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.

Футбол «Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ Футболисты московского «Спартака» победили грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Происшествия Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 16 В региональном Минздраве рассказали, что медицинскую помощь после повторных взрывов на военном складе под Ачинском оказали уже 16 пострадавшим.

Происшествия В Новокузнецке девочка подожгла пятилетнюю подругу В Новокузнецке девочка подожгла платье своей подруги, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Политика Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.

Авто Lada Kalina превратили в беспилотный катафалк В России представили беспилотный катафалк, который построен на базе Lada Kalina.

Политика Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.

Политика Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Энергетика «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» интересуются месторождениями в Туркмении По словам первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, российские нефтегазовые корпорации "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" проявляют интерес к освоению месторождений на территории Туркменистана.

Шоу-бизнес Ани Лорак высказалась о своей второй беременности Певица Ани Лорак поделилась в Инстаграм новостью, которая встревожила её поклонников.

Общество Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.

Экономика В России сократилось количество госкомпаний В России сокращается количество государственный предприятий и компаний.

Футбол Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма Нападающий петербургского "Зенита" Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.

Происшествия В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.

Технологии ZTE и China Mobile осуществили первую в Китае трансляцию спортивного мероприятия в 5G II Национальные юношеские игры стали первым в Китае спортивным мероприятием, в ходе которого использовались технологии 5G для сбора, редактирования, трансляции и передачи видеоданных.

Происшествия Появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД 10 августа попал на видео. Инцидент произошел после столкновения машины с эвакуатором.

Общество Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.

Политика Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.

Футбол Масалитин: ЦСКА в матче с «Сочи» не хватило VAR и глазастых арбитров Матч пятого тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Сочи" в очередной раз показал необходимость применения системы видеопомощи арбитрам (VAR) на всех играх турнира, заявил РИА Новости чемпион СССР и обладатель Кубка СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.

Здоровье Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Игры GRID 2 исчезла из цифровых магазинов Гоночная аркада GRID 2 вышедшая в 2013 году для PS3, Xbox 360 и PC – исчезла из Steam.