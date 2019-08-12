Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августеИнтерфакс 03:37
Закрытие сделки запланировано на август 2019 года, подтвердили в компании. Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:01, Вашингтон
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Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом
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В России представили беспилотный катафалк, который построен на базе Lada Kalina.
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Экономика
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Обновлено в 03:14
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35
Энергетика
«Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» интересуются месторождениями в Туркмении
По словам первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, российские нефтегазовые корпорации "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" проявляют интерес к освоению месторождений на территории Туркменистана.
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Ани Лорак высказалась о своей второй беременности
Певица Ани Лорак поделилась в Инстаграм новостью, которая встревожила её поклонников.
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Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Экономика
В России сократилось количество госкомпаний
В России сокращается количество государственный предприятий и компаний.
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Обновлено вчера в 22:56
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В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца
Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Технологии
ZTE и China Mobile осуществили первую в Китае трансляцию спортивного мероприятия в 5G
II Национальные юношеские игры стали первым в Китае спортивным мероприятием, в ходе которого использовались технологии 5G для сбора, редактирования, трансляции и передачи видеоданных.
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Появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД 10 августа попал на видео. Инцидент произошел после столкновения машины с эвакуатором.
Обновлено вчера в 03:42
Общество
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Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
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Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
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Масалитин: ЦСКА в матче с «Сочи» не хватило VAR и глазастых арбитров
Матч пятого тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Сочи" в очередной раз показал необходимость применения системы видеопомощи арбитрам (VAR) на всех играх турнира, заявил РИА Новости чемпион СССР и обладатель Кубка СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.
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Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
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GRID 2 исчезла из цифровых магазинов
Гоночная аркада GRID 2 вышедшая в 2013 году для PS3, Xbox 360 и PC – исчезла из Steam.
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Транспорт
На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение
На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
Обновлено в 05:09