Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августеИнтерфакс 03:37
Закрытие сделки запланировано на август 2019 года, подтвердили в компании. Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
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В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
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Футбол
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Общество
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Обновлено в 05:27
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Происшествия
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Воздать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования БФ, филиала, а также родственники и друзья погибших подводников.
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Общество
Владимирцы увидят самый яркий звездопад лета
Метеоры можно увидеть в различных областях небосвода, главное, что бы рядом с вами не было ярких фонарей и окон.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Гаджеты
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Сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп был разработан совместно с китайской компанией Xiaomi.
Обновлено в 05:19
Происшествия
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
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Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой
Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор
Обновлено в 05:21
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Путин отметил эффективную работу Аксенова на посту главы Крыма
Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Республики Крым.
Обновлено в 06:50
Общество
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров
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Музыка
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Экономика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
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Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21