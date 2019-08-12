Экономика

«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августеИнтерфакс 03:37

Закрытие сделки запланировано на август 2019 года, подтвердили в компании. Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
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Группа «Эталон» заключила соглашение о приобретении 49% «Лидер-Инвеста» за 14,6 млрд рублей

Фонтанка.Ру03:48

Группа «Эталон» в августе закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест»

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ГК «Эталон» купит оставшиеся 49% акций «Лидер-Инвеста» в августе

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«Эталон» полностью выкупит «Лидер-Инвест» уже в августе

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АФК «Система» продает Etalon Group 49% акций «Лидер-Инвеста»

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АФК «Система» продаст оставшиеся акции «Лидер-Инвеста» Etalon Group за 14,6 млрд рублей

ТАСС03:07

Группа «Эталон» подписала соглашение о покупке 49% «Лидер-Инвест»

РИА Новости03:01
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:37, Вашингтон
Экономика

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Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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