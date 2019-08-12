Экономика

Etalon Group выкупит 49% «Лидер-инвеста» у АФК «Система»Ведомости 03:26

Etalon Group подписала обязывающее соглашение о покупке 49% уставного капитала «Лидер-инвеста». Продавцом выступает АФК «Система».
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Группа «Эталон» в августе закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест»

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:34, Вашингтон
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