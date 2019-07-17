Экономика
«Эталон» в I полугодии увеличил продажи недвижимости на 41%ТАСС 07:20
Девелоперская группа "Эталон" в I полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости на 41% - до 38,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Экономика
МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2%
Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% по сравнению с апрельской оценкой 1,6%. Такие данные приводятся в сообщении исполнительного совета фонда по итогам консультаций с РФ 2019 года в соответствии со статьей IV.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Канаде при крушении самолета погибли три человека
Как сообщает CTV News, после того как самолет не вернулся в оговоренное время, а с летевшими на нем людьми пропала связь, на базе подняли тревогу и уведомили об этом местные власти.
Обновлено вчера в 16:29
Гаджеты
Huawei заставит Android занимать меньше памяти в новых прошивках
Новая файловая система может сделать телефон быстрее, но не стоит при этом путать ее с новым типом внутренней памяти.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Культура
Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено вчера в 12:48
Космос
Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве
Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи
Обновлено в 06:13
Политика
РФ не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу МН17
Посольство России в Нидерландах не получало запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению малайзийского лайнера МН17.
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку
На официальном интернет-ресурсе Владимира Зеленского, лидера Украины, была размещена петиция с предложением рассмотреть возможность «выкупа» Крыма у Российской Федерации.
Обновлено в 02:46
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Путин поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:33
Происшествия
Голунов вызван в Следственный комитет
Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Немецкое издание призывает Запад дать отпор «российской агрессии»
Немецкое издание призвало Запад дать отпор "российской агрессии", поскольку, по словам авторов материала, Москва не собирается отказываться от своих новых ракет и не намерена спасать ДРСМД.
Обновлено в 00:08
Общество
Жители Нижнекамска смогут наблюдать лунное затмение
Жители европейской части России, в границах которой находится и Нижнекамск, смогут наблюдать за лунным затмением.
Обновлено вчера в 02:16
Финансы
Российский фондовый рынок открылся падением индексов
Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта.
Обновлено в 03:39
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» зашел в пролив Ла-Манш
Представитель Северного флота РФ в среду, 17 июля, сообщил, что российский фрегат «Адмирал Горшков» в ходе дальнего похода зашел в пролив Ла-Манш, который расположен между побережьем Франции и островом Великобритания.
Обновлено в 05:25
Политика
Переселенцам из постсоветских стран упрощают легализацию в России
Категории иностранных граждан, которые могут получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) в упрощённом порядке в скором времени может быть расширен.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине
Как писал News.ru ранее, около 34% россиян не знают о способах получения дополнительного дохода после выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22